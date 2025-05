Servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio attività svolta nel mese di aprile 2025

Proseguono nel capoluogo e in provincia i servizi straordinari disposti in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, d’intesa con i vertici delle Forze di Polizia e i Sindaci del territorio.

Nel mese di aprile 2025 le Forze dell’Ordine hanno posto in essere n. 74 servizi straordinari che hanno riguardato il Centro Storico del Capoluogo e i comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi.

Effettuati n. 6.117 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, segnalate n.36 persone alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti e denunciate n. 7 persone ai sensi dell’art. 73 dpr 309/90. N. 44 persone sono state tratte in arresto, di cui n. 5 stranieri ed un minore e n. 68 persone sono state deferite in stato di libertà, di cui n.11 stranieri e n. 3 minori.

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato nel mese di aprile n. 18 colloqui e notificato n. 28 convocazioni, emanando n. 6 provvedimenti sanzionatori e n. 12 formali inviti.

Con riferimento alle violazioni del Codice della Strada, nel mese di marzo sono state accertate n. 550 infrazioni, di cui n. 3 per eccesso di velocità, n. 7 per guida in stato di ebbrezza, n. 2 per guida sotto l’effetto di stupefacenti, n. 77 per circolazione con assicurazione scaduta, n. 15 per uso di apparecchi radiotelefonici alla guida, n. 9 per circolazione senza uso del casco, n. 17 per circolazione senza cinture di sicurezza e n. 133 per circolazione con veicolo senza revisione; sono stati rilevati n. 32 incidenti.

Il numero di sequestri amministrativi di veicoli per violazione delle norme del codice della strada, nel mese di aprile, sono stati n. 3 per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, n. 65 per circolazione senza assicurazione, n. 3 per circolazione con assicurazione scaduta, n. 3 per circolazione senza immatricolazione e n. 10 per altri motivi.

Nello stesso periodo, l’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente n. 37 provvedimenti di sospensione, di cui n. 5 ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool), n. 5 ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e n. 27 per altre violazioni al Codice della Strada, di cui 17 per uso di telefoni o altri apparecchi alla guida, sanzionati ai sensi dell’art. 173, comma 3 bis del Codice della Strada.

Nell’ambito dell’attività amministrativa di questa Prefettura, sono stati disposti n. 2 provvedimenti di divieto di detenzione armi e sono state adottate n. 5 informazioni antimafia di contenuto interdittivo (allevamento, costruzioni edifici residenziali e non residenziali, servizi, installazione impianti elettrici), e n. 3 sospensioni dall’elenco White List per ditte operanti nel settore delle onoranze funebri.

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, nel corso del mese di aprile, ha sottoposto n.18 aziende a vigilanza/ispezione delle quali n. 10 sono risultate irregolari, di cui n. 2 nel settore industriale, n. 2 nel terziario, n. 5 nell’edilizia e n. 1 nell’agricoltura. Le persone che sono state deferite all’Autorità Giudiziaria, in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle aziende irregolari, sono state n. 4.

Nell’ambito dei provvedimenti relativi ai servizi per la tutela ambientale, nel mese di aprile sono state segnalate n. 3 contestazioni, con n. 3 persone denunciate per abbandono di rifiuti nei territori di Misiliscemi e Favignana.

Nell’ambito dei controlli dei mezzi di trasporto di acqua, liquami e rifiuti, dall’inizio dell’anno le FF.PP. hanno effettuato:

n. 4 controlli su mezzi di trasporto acqua;

n. 1 controlli su mezzi di trasporto rifiuti;

con n. 1 denuncia all’A.G. per gestione rifiuti non autorizzata e n. 1 sequestro di veicolo.

Nel corso del mese di aprile, la Questura di Trapani ha adottato i seguenti provvedimenti:

N. 13 avvisi orali;

N. 6 fogli di via;

N. 1 ammonimento del Questore.

In esito agli ulteriori controlli straordinari del territorio, svolti nei fine settimana del decorso mese di aprile nei comuni di Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Erice, Marsala e Mazara del Vallo, risultano:

N. 2.149 persone identificate (di cui n. 78 straniere e n. 4 minori);

N. 1.059 veicoli controllati;

N. 277 violazioni al Codice della Strada accertate;

N. 9 sequestri amministrativi di veicoli;

N. 3 fermi amministrativi di veicoli;

N. 1 persona deferita in stato di libertà.

Dai servizi nei comuni di Castelvetrano, Marsala, Petrosino, Mazara del Vallo, Salemi, Vita, Campobello di Mazara, Erice, Favignana, Paceco, Misiliscemi, Trapani e Valderice risultano: