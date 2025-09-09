Servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio di agosto

Nel mese di agosto 2025, nell’ambito dei servizi straordinari disposti in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica d’intesa con i Sindaci del territorio, declinati in ordinanze del Questore, le Forze dell’Ordine

hanno posto in essere n. 115 servizi straordinari del territorio che hanno riguardato il Capoluogo e i comuni della provincia, con il concorso delle Specialità, delle Polizie locali e del personale dell’Esercito italiano impegnato nell’operazione “Strade sicure”.

Sono stati effettuati n. 5.018 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, sono state segnalate n. 50 persone alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti e denunciate n. 4 persone ai sensi dell’art. 73 dpr 309/90. Sono state tratte in arresto n. 35 persone, di cui n. 19 straniere e n. 91 persone sono state deferite in stato di libertà, di cui n. 23 stranieri ed n. 1 minore.

Con riferimento alle violazioni del Codice della Strada, nel mese di agosto sono state accertate n. 570 infrazioni, di cui n. 8 per eccesso di velocità, n. 18 per guida in stato di ebbrezza, n. 8 per guida sotto l’effetto di stupefacenti, n. 61 per circolazione con assicurazione scaduta, n. 6 per uso di apparecchi radiotelefonici alla guida, n. 34 per circolazione senza uso del casco, n. 19 per circolazione senza cinture di sicurezza e n. 124 per circolazione con veicolo senza revisione. Sono stati rilevati n. 56 incidenti.

I sequestri amministrativi di veicoli per violazione delle norme del codice della strada sono stati n. 9 per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, n. 59 per circolazione senza assicurazione, n. 4 per assicurazione scaduta e n. 37 per altri motivi.

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, nel corso del mese di agosto, ha sottoposto n. 21 aziende a vigilanza/ispezione delle quali n.10 sono risultate irregolari, di cui n. 2 nell’edilizia, n. 3 nell’agricoltura e n. 5 nel terziario. N. 5 persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria, in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle aziende irregolari.

Nello stesso periodo la Questura di Trapani ha adottato i seguenti provvedimenti:

N. 8 avvisi orali;

N. 6 fogli di via;

N. 7 ammonimenti del Questore;

N. 7 DACUR.

Sono proseguiti serrati i controlli interforze nelle aree della movida nei fine settimana del decorso mese di agosto, nei comuni di Trapani, Erice, Marsala e San Vito Lo Capo.

Risultano:

N. 212 persone identificate;

N. 96 veicoli controllati;

N. 2 violazioni al Codice della Strada accertate;

Dai controlli straordinari svolti nei comuni di Trapani, Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi, San Vito Lo Capo risultano:

N. 1299 persone identificate (di cui n. 285 con precedenti di polizia e n. 2 extracomunitarie);

N. 422 veicoli controllati;

N. 207 violazioni al Codice della Strada accertate;

N. 1 arresto;

N. 2 persone deferite in stato di libertà.

Dai servizi nei comuni di Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Vita, Salemi, Erice, Favignana, Paceco, Misiliscemi, Trapani e Valderice risultano:

N. 233 controlli su strada;

N. 28 sanzioni elevate;

N. 16 persone deferite all’A.G. (di cui n. 4 straniere);

N. 14 sequestri di stupefacenti: gr. 9,97 di hashish, gr. 3,02 di crack, gr. 0,62 di cocaina, gr. 0,50 di marijuana, gr. 0,43 di ecstasy;

N. 11 soggetti segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti;

Nello stesso periodo, l’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente n. 27 provvedimenti di sospensione, di cui n. 12 ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool), n. 3 ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e n. 12 per altre violazioni al Codice della Strada, di cui n. 4 per uso di telefoni o altri apparecchi alla guida, sanzionati ai sensi dell’art. 173, comma 3 bis del Codice della Strada.

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato nel mese di agosto n. 7 colloqui e notificato n. 17 convocazioni, emanando n. 12 provvedimenti sanzionatori e n. 5 formali inviti.

Nell’ambito dell’attività amministrativa di questa Prefettura, sono stati emessi n. 7 provvedimenti antimafia di contenuto interdittivo (commercio al minuto di articoli casalinghi, agricoltura, ristorazione, produzione di vini, autotrasporti, commercio all’ingrosso, con deposito, di frutta e ortaggi freschi) e sono state inserite negli elenchi della White List n. 10 ditte.

Con riferimento ai servizi di prevenzione e controllo operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025” la Capitaneria di Porto di Trapani, nel corso del mese di agosto ha effettuato n. 2.449 controlli, di cui n. 862 nell’ambito del diporto, n. 578 del demanio, n. 361 stabilimenti balneari e n. 131 nell’ambito del controllo del traffico marittimo, n. 291 verbali amministrativi elevati e n. 5 notizie di reato.

Nell’ambito della stessa operazione la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha elevato n. 3 processi verbali di accertamento e contestazione a carico di concessionari di stabilimenti balneari e n. 8 processi verbali di accertamento e contestazione a carico di conduttori di unità da diporto.