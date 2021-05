Servizio assistenza igienico personale (…di competenza Statale!) agli studenti con disabilità. Ulteriori azioni dell’AC Tranchida a tutela del diritto allo studio e sostegno ai lavoratori.

Com’è noto, per effetti del Parere n. 115 del CGA della Regione Sicilia dell’8 maggio 2020, tale competenza è stata riaffermata in capo allo Stato. Al riguardo, diversi sono stati gli interventi di sensibilizzazione e sollecito, anche a mezzo della locale Prefettura, avanzati da questa AC nei confronti del governo nazionale e regionale oltre che all’indirizzo dei Dirigenti degli Uffici scolastici regionale e provinciale, volti ad assicurare il debito del servizio garantendo di fatto il diritto costituzionale allo studio anche a questi bambini in difficoltà.Ad onor del vero, tranne qualche particolarissimo (..ma gravissimo caso), da monitoraggio effettuato, le scuole trapanesi autonomamente hanno di già provveduto e con proprio personale, come per legge previsto.Stamani, nell’occasione dell’ennesimo presidio del SGB in relazione alla sospesa erogazione, dal febbraio u.s. (…in sede di scadenza pregresso appalto comunale) del servizio di assistenza igienico personale per gli studenti con disabilità frequentanti le scuole di primo grado — che comunque questa AC nel tempo, a differenza di tutte le altre, ha cercato di assicurare con propri fondi nelle more dell’autonoma riorganizzazione scolastica, titolata all’erogazione del servizio de quo – l’ennesimo incontro del Sindaco Tranchida con le famiglie e i lavoratori per fare il punto della situazione.In tale contesto, le novità:

1) a fronte della vertenza del SGB all’indirizzo del Comune di Trapani, circa i ritardi nei pagamenti da parte della Cooperativa appaltatrice del pregresso servizio, per le mensilità dovute ai lavoratori che prestavano tali attività. In tale direzione, anche al fine di accertare la fondatezza di tale pretesa, da parte dell’AC è stata prima messa in mora la Cooperativa, sospendendo inizialmente i pagamenti ultimi dei mesi di Gennaio e Febbraio, anche al fine di valutare l’applicazione in via sussidiaria sostitutiva della diretta liquidazione in favore del personale ai sensi dell’art 30 commi 5 e 6 del D.lgs 50/2016. LA SCORSA SETTIMANA, RICEVUTA ASSICURAZIONE PER IL DEBITO PAGAMENTO AI LAVORATORI, IN DATA 29/04/2021 L’UFFICIO RAGIONERIA DEL COMUNE HA PROCEDUTO ALLA LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA;

2) previa interlocuzione col Prefetto, il Sindaco quale Autorità Sanitaria locale ha chiesto all’ASP prontamente di monitorare la qualità professionale del servizio prestato dalle Scuole agli studenti con disabilità, onde accertare anche sotto il profilo sanitario eventuali disfunzioni per gli interventi ed azioni conseguenti da adottarsi, anche in via sostituiva e in danno.Giacomo TranchidaSindaco di Trapani

Com. Stam.