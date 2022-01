Servizio Civile 2022, richiesti 56.205 operatori

Servizio Civile, con il bando 2022 sono 56.205 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari. E’ possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 2.818 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale e all’estero, con iniziative che avranno una durata tra gli 8 e i 12 mesi.

Ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma di intervento che aderisce ad uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda l’ambito di azione individuato tra quelli indicati nel Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale.

Sono previste, in alcuni progetti, riserve di posti per giovani con minori opportunità (disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale). Previste poi, in altri progetti, alcune misure “aggiuntive” (un periodo di tutoraggio nell’ambito del servizio da svolgere oppure, per i progetti che si realizzano in Italia, un periodo da uno a tre mesi da trascorrere in un altro Paese europeo). Per candidarsi ai posti riservati il candidato dovrà necessariamente possedere lo specifico requisito richiesto.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile qui

I candidati individuati riceveranno una copertura economica di 444,30 euro. Le domande vanno presentate entro il 26 gennaio 2022. Per saperne di più cliccare qui

Com. Stam./foto fonte Informa Giovani