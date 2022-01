Servizio Civile in Federconsumatori Sicilia: domande entro il 10 febbraio

Federconsumatori Sicilia comunica che, tramite il Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 46 del 25 gennaio 2022, è stato prorogato a giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 14:00 il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione ai programmi del Servizio Civile per l’anno 2022.

Possono partecipare tutti i giovani in possesso di cittadinanza italiana, europea, o extra Unione Europea con regolare permesso di soggiorno, maggiorenni ma di età non superiore a 28 anni e 364 giorni, che non hanno subito condanne.



Il progetto di Servizio Civile che si svolgerà presso le sedi di Federconsumatori Sicilia, e a cui è possibile candidarsi se si hanno i requisiti appena citati, si chiama “Sapere è Potere: operazione sicurezza”.



Il codice del progetto è PTXSU0020721013613NXTX e i posti disponibili sono 4 per la sede regionale di Federconsumatori Sicilia (via Ercole Bernabei 22, Palermo) e 4 per quella di Federconsumatori Etnasud (via Roma 98, Mascalucia).



L’unico modo per candidarsi è tramite PC, tablet o smartphone collegandosi al sito Web domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale.



Per accedere è necessario lo SPID, oppure registrarsi sul sito per ottenere le credenziali. In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino al giorno e all’ora di scadenza del bando.

