Altomonte (Cs) – Valorizzazione del patrimonio ambientale, riqualificazione urbana ed educazione e promozione paesaggistica e culturale. Sono, questi, gli ambiti dei due progetti proposti da Altomonte, ammessi a finanziamento ed inseriti nel programma del Servizio Civile Nazionale. Saranno 12 i volontari coinvolti nelle attività.

È quanto fa sapere l’assessore ai beni e alle attività culturali Elvira Berlingieri esprimendo soddisfazione con il Sindaco Gianpietro Coppola per l’importante opportunità formativa e di crescita personale e a vantaggio della comunità che le due iniziative rappresentano.

Alla ricerca del brand per il centro storico e Riqualificare i centri storici sono i due progetti-contenitore attraverso i quali si intendono raggiungere gli obiettivi della rivitalizzazione del borgo, riconosciuto tra i più belli d’Italia; individuare ed esaltare i marcatori identitari in esso custoditi; favorire la declinazione dei turismi in tutte le sue forme, dall’esperienziale a quello paesaggistico, dall’enogastronomico a quello culturale.

I due progetti saranno realizzati in collaborazione con l’associazione Futura – Centro studi culturali, economici, sociali e giuridici che coordinerà le attività didattiche e formative che avranno la durata di 12 mesi.

La domanda deve essere presentata entro le ore 14 di lunedì 8 febbraio, esclusivamente in via telematica compilando la domanda online sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it, previa autenticazione attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Possono presentare domanda i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione, da martedì a giovedì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17, telefonando ai numeri 0968/036162 o 379/2320567. Per appuntamenti in presenza è possibile scrivere a segreteria.organizzativa@centrostudifutura.org. – (Fonte: Comune di Altomonte – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying)

