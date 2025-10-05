Notizie

Servizio Civile. Progetti ambientali, agricoli e autofinanziati per 2.098 operatori/trici volontariə Scadenza Ravvicinata

• Bookmarks: 6

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale ha pubblicato il bando per  2.098 operatori/trici volontari/e 

da impiegare in progetti di Servizio civile universale relativi a programmi di intervento di Servizio civile ambientale, di Servizio civile agricolo e di programmi di intervento di Servizio civile universale autofinanziati.

In particolare, saranno inseritə:

  • 1.006 volontari/e in 63 progetti afferenti a 19 programmi di intervento di Servizio civile ambientale;
  • 1.057 volontari/e in 82 progetti afferenti a 22 programmi di intervento di Servizio civile agricolo;
  • 35 volontari/e in 9 progetti, afferenti a 3 programmi di intervento di Servizio civile universale ordinario autofinanziati.

Possono partecipare al bando giovani che abbiano fra 18 e 28 anni con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea. I progetti avranno una durata di 12 mesi (per un impegno di 1.145 ore/anno), con un assegno mensile  di 507,30 euro. Le domande di partecipazione potranno essere inviate all’organizzazione che gestisce il progetto individuato entro il 15 ottobre 2025.

Clicca qui per tutti i dettagli oppure qui

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani

6 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
23 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *