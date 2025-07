Servizio straordinario di contrasto allo spaccio nell’area ferroviaria di Milano Rogoredo: la Polizia arresta 2 persone e ne denuncia 12

In prosecuzione ai servizi già disimpegnati nelle precedenti settimane, nel corso delle giornate del 7 e 8 luglio scorse, in ottemperanza alle ordinanze emesse dal Questore di Milano in forza delle decisione assunte in sede di

Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Milano, personale della Polizia Ferroviaria in servizio congiunto con personale della Questura e aliquote di reparti di rinforzo ha effettuato una mirata attività di controllo straordinario del territorio volto ad identificare ed allontanare dalle aree delle infrastrutture ferroviarie di Milano Rogoredo soggetti senza fissa dimora e/o assuntori di sostanza stupefacenti che trovano temporaneo ricovero nella zona, spesso dopo aver acquistato droga presso le limitrofe zone verdi.

A margine di tali attività, una ditta specializzata incaricata da RFI ha provveduto ad avviare attività di sfalcio di erbe e arbusti che – al confine dell’area interessata – forniscono riparo alle persone sopra menzionate, eliminando, altresì, oggetti di risulta utilizzati come barriere per impedire l’accesso all’area stessa.

Dal complesso delle attività svolte, è stato possibile denunciare in stato di libertà, nella mattina del 7 luglio scorso, 6 persone per l’occupazione delle aree infrastrutturali, mentre nel corso della mattina di martedì 8 luglio, il medesimo servizio è stato esteso anche all’area ferroviaria adiacente la via Orwell, sita nei pressi dello scalo ferroviario di Milano Rogoredo, nonché sulla via Sant’Arialdo fino alle adiacenze della stazione ferroviaria di San Donato; durante le attività sono stati denunciate ulteriori 9 persone, di cui 7 per occupazione abusiva delle aree e 2 perché inottemperanti all’ordine di allontanamento emesso in ottemperanza al Provvedimento prefettizio istitutivo dalle zone rosse istituite. A tali soggetti è stato notificato un ordine di allontanamento dalle zone.

Infine, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato un cittadino pakistano di 28 anni poiché destinatario di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, dovendo scontare la pena di 3 anni, 1 mese e 9 giorni di reclusione per il reato di rapina, mentre i poliziotti della Questura di Milano hanno arrestato un cittadino straniero, trovato in possesso di 5.3 g di cocaina e 8 g di eroina.