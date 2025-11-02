Servizio straordinario di controllo del territorio 3 persone denunciate dai Carabinieri

Biancavilla: Nell’ambito del piano di intensificazione dei controlli, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, volto a garantire maggiore sicurezza e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa nel territorio etneo, i militari della Stazione di Biancavilla

hanno messo in atto un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, alla sicurezza stradale e al rispetto delle misure di prevenzione personali, denunciando 3 persone e segnalando un giovane all’Autorità Prefettizia, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, in via Vittorio Emanuele, i militari hanno sorpreso un uomo di 27 anni, residente nel paese, mentre cedeva una dose di marijuana a un 23enne di Adrano. La sostanza stupefacente, del peso di quasi 2 grammi, e il denaro utilizzato per l’acquisto sono stati sequestrati, mentre il pusher è stato, appunto, denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.

Nel medesimo contesto operativo, durante un posto di controllo in via della Montagna, i Carabinieri hanno fermato un automobilista adranita di 55 anni, sorpreso alla guida in evidente stato di alterazione alcolica. L’uomo è risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico superiore al limite consentito e, quindi, gli è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato affidato ad una persona idonea alla guida.

In un ulteriore episodio, avvenuto in via San Giorgio, i militari hanno documentato la violazione delle prescrizioni imposte a un uomo di 28 anni, residente a Biancavilla, già sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno: il giovane è stato sorpreso alla guida di un motociclo senza casco e senza copertura assicurativa e, dunque, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale è stato denunciato dell’uomo all’Autorità Giudiziaria.