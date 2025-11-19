Servizio straordinario di controllo del territorio ad “ALTO IMPATTO”

Continuano i servizi straordinari di controlli del territorio nel capoluogo pontino, attraverso i servizi cd. “Alto impatto”.

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Latina, con il supporto di personale delle Squadre Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio, concentrate nelle zone ove si verificati episodi intimidatori mediante l’esplosione di ordigni artigianali e bottiglie incendiarie, all’esito del servizio straordinario svolto tra il 17 e 18 novembre 2025, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 63 anni del luogo poiché trovato in possesso, senza un giustificato motivo, di un paio di forbici in acciaio della lunghezza di 20 centimetri, sottoposte a sequestro.

Nel medesimo contesto, un uomo di 30 anni, di nazionalità marocchina, sottoposto a un controllo di polizia mentre passeggiava, è stato perquisito e trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo “crack”, sequestrata. L’uomo è stato invece segnalato alla Autorità Amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti. Nel complesso, sono stati sottoposti a controllo 28 soggetti e 12 veicoli, nonché effettuate nr.3 perquisizioni