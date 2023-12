Servizio straordinario di controllo sul territorio

San Giovanni La Punta (CT). Rientra nell’ambito dell’operazione “NATALE sereno”, in cui il Comando Provinciale di Catania ha intensificato i pattugliamenti nel periodo delle imminenti festività natalizie, il servizio di controllo straordinario del territorio, attuato dai Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta.

In collaborazione con il N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Gravina e con il supporto del personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, coordinati dalla Centrale Operativa, è stato quindi messo in campo, nella serata, un articolato dispositivo di prevenzione nella giurisdizione di competenza.

Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati predatori, alle condotte di guida pericolose e, in generale, all’illegalità diffusa, sono stati gli obiettivi da centrare per i Carabinieri che, attraverso controlli serrati, hanno pattugliato le aree di maggiore aggregazione e quelle più esposte sotto il profilo della sicurezza pubblica.

Nell’ambito dei controlli, i militari hanno operato 3 perquisizioni personale e veicolari, sorprendendo un 22enne catanese in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Il giovane, trovato infatti con alcune dosi di marijuana, è stato quindi segnalato alla locale Prefettura quale “assuntore”.

Nell’ambito poi delle attività prevenzione connesse al monitoraggio dei soggetti sottoposti a restrizioni della libertà personale presso il proprio domicilio, i militari dell’Arma, nel medesimo contesto operativo, hanno fatto visita a 6 persone sottoposte agli arresti domiciliari, riscontrando la regolare presenza in casa.

Nell’ultima fase del servizio, gli operanti hanno infine svolto verifiche preventivi presso 4 esercizi pubblici, per accertare il corretto rispetto delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, legislazione sociale e salubrità degli alimenti, all’esito dei quali, non hanno riscontrato alcuna irregolarità.

Da ultimo, in merito alle attività connesse al codice della strada Carabinieri, sono stati predisposti una serie di posti di controllo, in corrispondenza dei principali assi viari. Al termine delle attività, gli equipaggi hanno fermato e controllato, complessivamente, 17 veicoli e 24 persone, elevando diverse contravvenzioni per guida senza casco e senza cinture, mancanza della copertura assicurativa del mezzo e omessa revisione periodica, condotte potenzialmente pericolose per l’incolumità di conducenti e pedoni. Le sanzioni amministrative comminate ammontano a qualche migliaio di euro.