Servizio straordinario di controllo sul territorio

Mascalucia (CT). Nell’ambito della strategia di contrasto alla criminalità diffusa su impulso del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, i militari della Tenenza Carabinieri di Mascalucia, unitamente a quelli del N.O.R. della Compagnia di Gravina, supportati dal personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”,

in sinergia con la Centrale Operativa, hanno messo in campo un ampio dispositivo di uomini e mezzi, per il controllo straordinario del territorio del Comune di Mascalucia.

Il servizio, effettuato nelle ore pomeridiane e serali, ha previsto controlli sia agli utenti della strada sia agli avventori degli esercizi pubblici del centro cittadino e delle aree più periferiche.

Tra gli obiettivi anche quello di verificare il rispetto del Codice della Strada e contrastare le condotte di guida pericolose, oltre che prevenire e contrastare i reati contro la persona ed il patrimonio.

Nel corso delle attività i militari hanno effettuato controlli anche in due sale scommesse, luoghi abitualmente frequentati da giovani del posto. Parallelamente, lungo i principali snodi della viabilità cittadina, sono stati predisposti posti di controllo alla circolazione stradale che hanno portato all’identificazione di 35 persone e alla verifica di 21 veicoli.

Automobilisti e centauri sorpresi in violazione delle norme del C.d.S. sono stati sanzionati amministrativamente gli per un importo complessivo di 1.380,00 Euro, per la mancata revisione dei veicoli, per patente scaduta di validità e mancata copertura assicurativa obbligatoria, procedendo tra l’altro al sequestro amministrativo di un veicolo.

Sono stati inoltre controllati diversi soggetti sottoposti a misure cautelari, di prevenzione e di sicurezza al fine di accertare il puntuale rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.