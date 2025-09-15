Servizio straordinario di controllo sul territorio

Mascalucia. Nell’ambito del piano di contrasto alla criminalità diffusa promosso dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, i militari della Tenenza di Mascalucia, insieme a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania e con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno dato vita a un articolato servizio straordinario di controllo del territorio, coordinato dalla Centrale Operativa.

L’attività, svolta nelle ore pomeridiane e serali, ha visto impegnato un consistente dispositivo di uomini e mezzi, dislocati nei punti strategici del centro e nelle aree periferiche del comune etneo, con l’obiettivo di innalzare la percezione di sicurezza tra i cittadini e contrastare le condotte illecite.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno rivolto particolare attenzione sia agli utenti della strada, con numerosi posti di blocco lungo gli assi principali della viabilità, sia agli esercizi pubblici, tra cui due sale scommesse abitualmente frequentate da giovani.

Complessivamente sono stati identificati 33 persone e controllati 19 veicoli. Le verifiche hanno consentito di contestare diverse infrazioni al Codice della Strada, con sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 2.000 euro. Tra le violazioni riscontrate, particolare rilievo assume la guida di motocicli senza casco protettivo, condotta estremamente pericolosa che mette a serio rischio l’incolumità personale e rappresenta una delle principali cause di gravi incidenti. Sono state inoltre accertate infrazioni per mancata revisione dei veicoli, patente scaduta, mancata copertura assicurativa e circolazione senza i documenti al seguito.

Le sanzioni hanno portato al sequestro amministrativo di due veicoli, nonché al ritiro di una patente di guida e di una carta di circolazione.

Parallelamente, i militari hanno effettuato controlli mirati a soggetti sottoposti a misure cautelari, di prevenzione e di sicurezza, verificando il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

L’azione dei Carabinieri si inserisce in un più ampio quadro di prevenzione e presenza capillare sul territorio, che proseguirà senza sosta per garantire ordine e legalità a Mascalucia e nei comuni limitrofi.