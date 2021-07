I numeri contano quando si parla di una manifestazione che si ripromette di coinvolgere il maggior numero possibile dei tiravolisti italiani come è avvenuto con l’edizione di esordio del Trofeo Italia Unita: la competizione sperimentale di Fossa Olimpica ideata da Ferdinando Rossi che la Fitav ha inserito in calendario in una collocazione privilegiata, ovvero in contemporanea con le prime gare olimpiche del tiro a volo.

Italia Unita ha fatto registrare quasi cinquemila presenza in sessantotto Associazioni di tutta la penisola. E se sul piano della partecipazione questa prima edizione del trofeo ha riscosso un successo pieno, è altrettanto vero che sulle pedane delle sessantotto strutture designate si sono registrati anche punteggi di alto livello agonistico. Tra i più di duecento Eccellenza in gara sono stati quattto gli en-plein totalizzati: per la precisione quelli a firma del pugliese Giuseppe Andreetti, del friulano Fabrizio Chiarotto, del piemontese Alessandro Musolino e del marchigiano Giovanni Natalini. La prima edizione del trofeo Italia Unita ha visto concorrere anche alcuni nomi notissimi: su tutti quello di Giovanni Pellielo che ha voluto assicurare la propria presenza (sottolineata da un solido 74/75) a una competizione fortemente innovativa che non a caso dal suo ideatore è stata definita la “gara del futuro”. Insieme al Johnny nazionale, quattto volte medagliato ai Giochi e altrettante volte iridato, hanno totalizzato 74 centri anche altri campioni di spicco del panorama italiano: Jacopo Cipriani, Leonardo Franceschini, Giulio Nelli, Angelo Scalzone, Stefano Fenaroli, Luigi Viscovo, Ivan Rossi, Oronzo Rochira e Paolo Cavarzan. Fuoco e fiamme anche in Prima categoria con due 75 firmati da Agostino Paciotti e dall’under 20 pugliese Cosimo Luca Salinaro. In Seconda invece l’unico en-plein è stato quello realizzato da Giovanni Pietro Mereu che ha preceduto di misura l’unico 74 realizzato dal giovane Luca Gerri. Al vertice della classifica di Terza categoria si è collocato invece Ciro Guadagno con 73 davanti a un terzetto di giovanissimi promettenti: Enrico Carpi, Demetrio Pupeschi e Mario Leogrande. Podio di grandi nomi anche nella gara delle Ladies con la titolata Maria Lucia Palmitessa (71/75) che si è assicurata idealmente il vertice del podio davanti a a Isabella Cristiani e Alessandra Della Valle. Con il suo perfetto 75/75 Cosimo Luca Salinaro ha conquistato la vetta della graduatoria riservata al Settore Giovanile precedendo Luca Gerri e Emil Ferraro.

