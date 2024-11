Sesta giornata serie A1 maschile e femminile

Il Ct Palermo femminile perde in casa contro Padova e chiude al 2° posto il girone Tanta sfortuna oggi per le palermitane che in semifinale affronteranno il Tc Rungg Sudtirol il 17 e il 24 novembre La squadra maschile perde a Santa Margherita. Piraino finalista al 15.00 dollari di San Gregorio di Catania

La sorte non benevola condiziona quasi totalmente la sfida della sesta giornata della fase a gironi della serie A1 femminile che vedeva in campo Ct Palermo e il Tc Padova, entrambe già in semifinale. Restava da capire chi vi approdava da prima del girone. Alle palermitane serviva un punto e invece la formazione veneta è tornata a casa con l’intera posta in palio.

Il Ct Palermo quindi se la vedrà con la prima classificata del 2° girone ovvero il Tc Rungg Sudtirol con la gara d’andata da giocare in casa il 17 novembre e il return match a campi invertiti sette giorni dopo sulla terra indoor di Bolzano.

La fortuna oggi non ha certo sorriso al team guidato dai capitani Alessandro Chimirri e Davide Freni.

Da segnalare che era assente Giorgia Pedone rimasta a Solarino dove prenderà parte la prossima settimana al 2° dei due 25.000 dollari previsti in provincia di Siracusa. In quello concluso proprio oggi si è fermata ai quarti di finale sabato 9 novembre.

Anastasia Abbagnato, ancora alle prese con il fastidioso problema alla caviglia, è stata costretta al ritiro dopo pochi game nel singolare che la vedeva opposta alla forte spagnola Andrea Lazaro Garcia numero 241 al mondo. La 28enne rumena Irina Fetecau (n. 509 al mondo)invece, nella rifinitura di sabato pomeriggio, ha accusato un problema alla schiena che l’ha fortemente condizionata sia nel singolare perso in due set contro la 18enne Isabella Serban sia nel doppio tanto da costringerla al ritiro alla fine del primo set.

Nota lieta, l’unica della giornata, la convincente vittoria messa a segno da parte della ventenne Virginia Ferrara che ha avuto ragione in rimonta della giocatrice del vivaio del Tc Padova Carolina Gasparini.

Sconfitta anche la squadra maschile in una gara ininfluente per il girone in quanto sia il Ct Palermo che il Tc Santa Margherita Ligure avevano già ottenuto i rispettivi traguardi: il 2° posto e quindi la salvezza diretta per i siciliani, la semifinale per la corazzata ligure che quest’oggi ha schierato il top 40 Atp spagnolo Pedro Martinez vittorioso su Salvo Caruso.

Sempre oggi Gabriele Piraino al 15.000 dollari Itf di San Gregorio di Catania non è riuscito a mettere a referto il suo 3° titolo della sua giovane carriera dopo Santa Margherita di Pula e Bologna. La finale del torneo etneo se l’è aggiudicata il 20enne ligure del Tc Genova 1893 Gianluca Cadenasso con lo score di 6-4 7-5. Da segnalare il bel successo conquistato dal tennista mancino del Ct Palermo nel confronto dei quarti di finale contro il 33enne campano Lorenzo Giustino, numero 270 al mondo, dove Piraino, sotto 3-6 2-5, ha poi vinto secondo e terzo set 7 giochi a 5.

Ct Palermo – Tc Padova 1-3

Virginia Ferrara b. Carolina Gasparini 3-6 6-4 6-3

Andrea Lazaro Garcia b. Anastasia Abbagnato 4-0 rit.

Isabella Serban b. Irina Fetecau 6-2 6-2

Carolina Gasparini – Andrea Lazaro Garciab. Virginia Ferrara – Irina Fetecau 6-3 rit.

Tc Santa Margherita – Ct Palermo 5-1

Filippo Romano b. Alessandro Giannessi 6-3 6-3

Pedro Martinez b. Salvatore Caruso 6-4 6-1

Giacomo Nosei b. Riccardo Surano 6-4 6-7 6-4

Andrea Basso b. Francesco Mineo 6-4 6-0

Andrea Basso – Pedro Martinez b. Salvatore Caruso – Alessandro Giannessi 1-1 rit.

Riccardo Surano – Francesco Mineo b.Nicolas Tassara – Giacomo Nosei 1-1 rit.

Irina Fetecau