Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Il 23 ottobre al “Vaccarini”, l’Asp di Catania incontra le Scuole

Nel corso della giornata il Dipartimento di Prevenzione presenterà il Bando di concorso per i migliori elaborati inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Catania.

CATANIA – Mercoledì 23 ottobre, a partire dalle ore 10.00, presso l’Aula magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G.B. Vaccarini” di Catania, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania organizza “L’Asp incontra le Scuole. Promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a partire dai banchi di scuola”.

L’appuntamento, promosso in occasione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, si propone come occasione per sensibilizzare sul tema la popolazione scolastica, e per confrontarsi sull’organizzazione e la gestione della sicurezza nelle scuole a cura dei Dirigenti scolastici.

In questa cornice sarà presentato il Bando di concorso per i migliori elaborati inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Catania (info qui), con l’obiettivo di incoraggiare i giovani ad esplorare le tematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la realizzazione di prodotti creativi (come video, poster, saggi, modellini, cortometraggi, fotografie, disegni, fumetti, rappresentazioni canore…).

Apriranno i lavori, il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio; il direttore sanitario, Giuseppe Angelo Reina; il direttore amministrativo, Tamara Civello; il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale-ambito territoriale di Catania, Emilio Grasso; il presidente del Comitato Consultivo dell’Asp di Catania, Pieremilio Vasta.

Il programma della giornata, che sarà introdotto e moderato da Antonio Leonardi, direttore del Dipartimento di Prevenzione, e Santo De Luca, direttore dell’UOC SPRESAL, prevede successivamente gli interventi di:

Elisa Gerbino e Valeria Vecchio , dirigenti Area Tutela Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro del Dipartimento di Prevenzione, che presenteranno il Quaderno Operativo per la formazione in Sicurezza sui luoghi di lavoro dei docenti e degli studenti, strumento di supporto alla didattica;

e Valeria , dirigenti Area Tutela Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro del Dipartimento di Prevenzione, che presenteranno il Quaderno Operativo per la formazione in Sicurezza sui luoghi di lavoro dei docenti e degli studenti, strumento di supporto alla didattica; Salvina Gemmellaro , dirigente scolastico dell’IIS “G.B. Vaccarini”, sul tema La sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica

, dirigente scolastico dell’IIS “G.B. Vaccarini”, sul tema La sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica Salvatore Picone, dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “G. Verga” di Vizzini, su La gestione della sicurezza negli Istituti Scolastici.

Com. Stam.