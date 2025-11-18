Settimana Nazionale “Nati per Leggere” 2025. Gli appuntamenti a Marsala

L’Amministrazione Grillo promuove diversi appuntamenti a Marsala per la Settimana Nazionale NATI PER LEGGERE. “Andiamo dritti alle storie. Leggimi perché mi piace, leggimi ovunque!” è lo slogan di questa edizione 2025 che la Biblioteca Comunale Struppa e il Gruppo dei Volontari NpL di Marsala organizzano dal 19 al 22 novembre.

L’assessore Antonella Ingardia: “Sono momenti d’incontro con letture ad alta voce e laboratori creativi ed espressivi che coinvolgono bambine, bambini e le loro famiglie. Ringrazio quanti si sono prodigati a predisporre un programma ricco e interessante”.

Dopo la giornata di domani all’Ospedale Paolo Borsellino, presso il reparto di Pediatria (letture per i piccoli pazienti), dal 20 al 21 le iniziative si svolgeranno presso il Complesso Monumentale San Pietro con letture ad alta voce a cura del personale bibliotecario, del gruppo Volontari Npl e letture con

“Kamishibai” a cura di Matilde Sciarrino. Interessante, inoltre, il laboratorio “Alfabeti della gioia, percorsi per mani e pensieri bambini” (Giovedì, 20), a cura della libreria “IL Circoletto” e di Matilde Treno.

“Nati per Leggere” si chiuderà Venerdì 21 Novembre. Al Teatro-lettura con Fata stè, seguirà Favole sonore a cura dell’Associazione Teakanto.

É possibile prenotarsi ai laboratori pomeridiani di Giovedì 20 e Venerdì 21, contattando la biblioteca comunale:

Tel. 0923993413 / bibliotecacomunale@comune.marsala.tp.it

Com. Stam. + foto