Settimana velica del Lauria Marcantonio vince nell’Optimist

Primo dei due week end della 61ma “Settimana Velica” del Lauria caratterizzato dal poco vento a Mondello. Hanno potuto gareggiare poco sia i timonieri della classe Optimist nella Divisione A e gli equipaggi a bordo delle barche Platu 25.

Nell’unica prova valida della Divisione A, il successo è andato a Diego Marcantonio del Gulliver Favignana che ha preceduto Paolo Tabacco del Kaucana di Marina di Ragusa e la palermitana Chiara La Loggia del Lauria, vincitrice della classifica femminile su Helena Avara e Eleonora Semilia, entrambe del Circolo della Vela Sicilia. Al trapanese Marcantonio assegnato il Trofeo Vincenzo Sarulli.

Invece hanno disputato due prove gli equipaggi sul Platu 25. A conquistare il Trofeo Osvaldo Brizzi è stata la barca “Astralago” di Massimiliano Passariello della Lega Navale Trapani. Secondo posto per “Japlin 007” di Giovanni Sanfilippo del Palermo Sport e terzo, per “Dona Charlotte” di Francesco Di Lorenzo della Canottieri Palermo.

Sabato e domenica prossimi di scena a Mondello la seconda parte della “Settimana” con regate per Windsurfer, Techno 293, Dinghy e ILCA 4 e 6.

Com. Stam. + foto