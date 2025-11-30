Seul, Borgonzoni alla chiusura della mostra con i capolavori del Museo di Capodimonte. “La cultura come ponte tra i due Paesi”

“Chiudiamo oggi una mostra che per quattro mesi ha portato a Seul non solo alcuni dei capolavori dell’arte italiana dell’Ottocento, ma soprattutto lo sguardo, le emozioni e le storie che il Museo di Capodimonte custodisce con straordinaria cura.

È stato emozionante vedere come il pubblico coreano abbia accolto queste opere (oltre 50mila i visitatori): dai ritratti femminili ai dipinti d’interni, dalle atmosfere domestiche di Gioacchino Toma fino ai paesaggi luminosi degli artisti di formazione napoletana. Un viaggio attraverso la nostra identità culturale che qui, dall’altra parte del mondo, ha trovato nuove letture, nuove sensibilità, nuovi dialoghi. Questo è il vero potere della cultura: unire, sorprendere, creare ponti che superano ogni distanza.

Voglio ringraziare il My Art Museum di Seul per l’accoglienza impeccabile e la professionalità. Un grazie speciale va al Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Eike Schmidt, il quale ha creduto con forza in questo progetto e ha reso possibile l’arrivo nella Repubblica di Corea di una selezione così preziosa di opere, provenienti anche da sezioni oggi chiuse per lavori e dai ricchi depositi del museo.

Questa mostra è la testimonianza concreta del nostro impegno: portare sempre di più l’Italia nel mondo, valorizzare il nostro patrimonio e rafforzare la presenza culturale del nostro Paese nei grandi scenari internazionali.

L’Italia continuerà a esserci, con la sua voce, la sua storia e la sua arte. Sempre”.

Lo dichiara il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, in viaggio istituzionale nella Repubblica di Corea. La Senatrice ha visitato la mostra “Culture and Society in the 19th Century Collection from the Capodimonte Museum”, accompagnata dal CEO del My Art Museum, Yi Taegeun, dove è esposta dal 1° agosto con chiusura al pubblico oggi, 30 novembre. Un’esposizione resa possibile grazie ai prestiti del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli e al supporto del Ministero della Cultura, dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura di Seul.

L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’Anno dello Scambio Culturale Italia – Corea 2024-2025.