Seul, Borgonzoni: Incontro del Sottosegretario di Stato con il Presidente del KOFIC – Korean Film Council

Seul – Il Sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, ha incontrato oggi a Seul il Presidente del KOFIC – Korean Film Council, nell’ambito della missione istituzionale volta a rafforzare le relazioni culturali e cinematografiche tra Italia e Corea del Sud.

Durante l’incontro sono stati approfonditi i rapporti di collaborazione già consolidati tra produttori italiani e coreani, favoriti dalle missioni di sistema e dalla partecipazione congiunta ai principali eventi cinematografici locali. Il Sottosegretario Borgonzoni ha evidenziato come questi scambi rappresentino una straordinaria opportunità per promuovere il cinema italiano all’estero, stimolare coproduzioni internazionali e valorizzare le eccellenze creative dei due Paesi: “Il cinema rappresenta un valore culturale fondamentale e uno straordinario strumento di dialogo. L’incontro di oggi conferma l’importanza di rafforzare la collaborazione tra Italia e Corea del Sud, sostenendo i nostri produttori e valorizzando le eccellenze creative dei due Paesi. Il nostro impegno è quello di promuovere progetti di alta qualità, che possano contribuire alla crescita del settore e consolidare la presenza del cinema italiano nei mercati internazionali”.

L’incontro conferma l’impegno del Ministero della Cultura nel promuovere il cinema e la creatività all’estero, valorizzando il patrimonio culturale e le competenze dei professionisti italiani attraverso collaborazioni strategiche e scambi culturali strutturati.

‘Anche l’incontro con il Korean Film Council’ dichiara Antonio Saccone, Presidente di Cinecittà ‘si inquadra in un mosaico di rapporti culturali fondamentali tra istituzioni italiane e coreane. In questo momento l’audiovisivo coreano, e tutto il sistema culturale del paese suscita un forte interesse. L’Italia è pronta con la sua struttura istituzionale e le sue produzioni a disegnare progetti condivisi con un mercato estremamente vivace, e a portare il nostro stile e la nostra storia in un territorio dalle prospettive tutte da approfondire’.

