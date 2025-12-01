Seul, Borgonzoni :Prosegue il percorso di internazionalizzazione dell’industria audiovisiva italiana

Prosegue il percorso di internazionalizzazione dell’industria audiovisiva italiana con la missione istituzionale in Corea del Sud del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, che oggi ha incontrato il Vicepresidente di CJ E&M colosso della industria cinematografica, audiovisiva e dell’intrattenimento a, e il Direttore del Global Film Project, Jeonghan Kim.

Durante il confronto, svoltosi presso gli studi di CJ E&M a Seul, sono stati approfonditi i possibili ambiti di cooperazione tra Italia e Corea, con particolare attenzione allo sviluppo di progetti cinematografici congiunti, alle coproduzioni internazionali, agli scambi professionali e alla promozione reciproca delle rispettive cinematografie.

Il Sottosegretario Borgonzoni ha evidenziato come “la collaborazione tra Italia e Corea rappresenti un’opportunità strategica per valorizzare il talento creativo, ampliare i mercati di riferimento e consolidare la presenza del cinema italiano nel panorama asiatico, dove l’interesse per le nostre produzioni è in costante crescita”.

Da parte sua, la dirigenza di CJ E&M ha espresso grande interesse verso l’industria audiovisiva italiana, sottolineando l’elevata qualità delle produzioni e la forza del patrimonio culturale come leve per future sinergie.

La visita si inserisce nell’ambito delle attività istituzionali finalizzate a rafforzare la presenza dell’Italia nei mercati globali dell’audiovisivo e a favorire la nascita di nuove collaborazioni con player internazionali di primo piano.

Ha preso parte alla missione anche Antonio Saccone, Presidente di Cinecittà, che ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di aver accompagnato il Sottosegretario Borgonzoni in questa missione. Oltre ad aver visitato un importante competitor asiatico – realtà impressionante per dimensioni, tecnologie e capacità produttiva – abbiamo gettato le basi per giungere ad un accordo di coproduzione intergovernativo. Il Sottosegretario ha ufficializzato la volontà da parte italiana a procedere in tale direzione e stimolato la loro positiva risposta, adesso toccherà a Cinecittà, attraverso il Dipartimento per l’internazionalizzazione, in collaborazione con la nostra Ambasciata in Corea – come già fatto per il Giappone – compiere tutti i passi necessari per arrivare ad una bozza di testo condiviso”.

Com. Stam.