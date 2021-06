Urzì: “Risultato della crescita sul territorio. La sicurezza nei luoghi di lavoro è per noi valore fondante”

Sono due i seggi conquistati dalla Ugl salute alle elezioni indette da Seus 118 per il rinnovo dei nove responsabili dei lavoratori per la sicurezza di ogni provincia siciliana. Si tratta dei rappresentanti sindacali Salvatore Barbara e Luigi Saitta, rispettivamente eletti a Trapani e Catania. “Congratulazioni agli eletti, un grazie a chi ci ha votato e complimenti al nostro gruppo dirigente che ha fatto, in poco tempo, un lavoro straordinario – afferma il segretario regionale Carmelo Urzì. Grazie di cuore anche a Calogero Porretta, Marco Calì, Giovanni Cavallo e Paolo Costanzo, per l’impegno profuso a nome della Ugl salute a Palermo, Messina, Ragusa e Siracusa. Un risultato fino a poco tempo fa impensabile che, invece, l’esponenziale crescita registrata in questi mesi dalla Ugl salute nell’ambito della Seus, grazie a numerose adesioni dei dipendenti, ha reso possibile dopo diversi anni. Per noi la sicurezza nei luoghi di lavoro è un valore fondante, nella missione sindacale che quotidianamente svolgiamo, motivo per cui attraverso la presenza dei nostri Rls avremo modo di aumentare il livello di attenzione a tutela dei lavoratori, soprattutto in un periodo come questo in cui i rischi di infezione da Covid sono ancora elevati e diviene fondamentale non abbassare la guardia sulle attività di sanificazione di personale e mezzi – conclude il segretario regionale di Ugl salute.”

Com. Stam.