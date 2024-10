Sfida finale a Monza per Iaquinta nella Carrera Cup Italia

Nel Tempio della Velocità va in scena l’ultimo atto 2024 al volante della Porsche 911 GT3 Cup del team Prima Ghinzani Motorsport per il pilota calabrese, che torna in azione nel weekend del 6 ottobre mirando a una conclusione di stagione di livello. Le due gare live su Dazn sabato alle 15.50 e domenica alle 12.40

Castrovillari (CS). Simone Iaquinta non molla e torna alla carica in Porsche Carrera Cup Italia, dove mira a confermarsi protagonista nel sesto e ultimo round stagionale, previsto a Monza nel weekend del 6 ottobre. Dopo una stagione caratterizzata nella prima parte da alcuni imprevisti e un successivo rientro con brillante podio a Imola, il driver calabrese cercherà di riscattare lo scorso appuntamento di Vallelunga (quando fu incolpevole protagonista di un contatto con un’altra vettura finita fuori pista di fronte a lui che gli compromise gara 1) e soprattutto punta a concludere al meglio il 2024 dell’ultra-competitivo monomarca tricolore al volante della 911 GT3 Cup di Prima Ghinzani Motorsport – Centri Porsche di Milano, team che nel leggendario Tempio della Velocità è fra l’altro atteso al round casalingo.

Per il driver di Castrovillari, Monza evoca i ricordi bellissimi di alcuni dei più importanti successi centrati in carriera e soprattutto riporta alla ribalta i due titoli di campione conquistati sul circuito brianzolo con il team lombardo proprio in Carrera Cup Italia nel 2019 e nel 2020. Da sempre un luogo speciale per Simone, che, nel caso di un risultato positivo, anche stavolta avrà l’occasione di avanzare in campionato.

Simone Iaquinta: “A Monza torniamo sempre volentieri, circuito per me spesso magico dove spero di poter concludere al meglio la stagione. Nel weekend di Supercup disputato un mese fa non siamo stati fortunati, ma le indicazioni raccolte con la squadra soprattutto durante i test possono restituirci fiducia. Dobbiamo cercare di massimizzare il lavoro in prova libera e poi riuscire a concretizzare la qualifica, come abbiamo fatto lo scorso anno. L’obiettivo è tornare immediatamente sui livelli che ci competono e meritare un finale competitivo che rappresenti il miglior viatico in vista del 2025”.

Il fine settimana che completerà il calendario della Porsche Carrera Cup Italia 2024 si apre venerdì 4 ottobre con la sessione di prove libere in programma dalle 14.10. Sabato il via delle qualifiche è alle 9.20, mentre gara 1 scatta alle 15.50. Domenica gara 2 si disputa alle 12.40. Entrambe sulla distanza di 30 minuti + 1 giro, le due corse saranno trasmesse in diretta e on demand su Dazn, anche in modalità gratuita (è sufficiente iscriversi nel sito ufficiale), e in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.

Calendario Porsche CCI 2024: 4-5/5 Misano; 1-2/6 Imola; 13-14/7 Mugello; 7-8/9 Imola; 21-22/9 Vallelunga; 5-6/10 Monza