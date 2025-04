Sfiorata la tragedia in via Diaz, a Marsala. Necessaria un’ordinanza di sgombero

Grillo: “Ringrazio i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i tecnici del Comune per il loro tempestivo intervento. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto”.

Una grave cedimento strutturale in una palazzina di Marsala ha comportato, poche ore fa, l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale.

L’immobile è ubicato in via A. Diaz, nel tratto che va dall’incrocio di via XI Maggio con quello di via Garraffa. In pratica, è crollato il tetto di una camera da letto dell’abitazione e, solo per fortuna, non ci sono stati feriti. Subito è stato evidenziata una profonda lesione nel prospetto dell’edificio, con un pronto intervento di Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico comunale e Polizia Municipale. Al momento è inibito il traffico veicolare e pedonale nel tratto compreso tra i civici 66 e 90.

Inoltre, per garantire la sicurezza e ridurre i disagi alla circolazione, la Polizia Municipale sta procedendo con l’inversione del senso di marcia di via Diaz: chi proviene da via Frisella potrà svoltare a destra e raggiungere via Colocasio, così anche per chi arriva da piazza San Francesco. Il sindaco Massimo Grillo: “Ho sentito la famiglia, scossa dalla paura ma illesa, mettendola in contatto con i Servizi Sociali per assicurare un alloggio. Contestualmente, con il supporto del dirigente del settore Urbanistica, ho disposto la firma del provvedimento di sgombero degli edifici che, secondo i Vigili del Fuoco, presentano possibili rischi per l’incolumità pubblica. Un’azione necessaria per prevenire ulteriori pericoli. Abbiamo davvero sfiorato una tragedia. In questi casi la rapidità e la responsabilità delle istituzioni sono fondamentali. Ringrazio i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i tecnici del Comune per il loro tempestivo intervento. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto”.

Com. Stam. + foto