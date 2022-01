Sfollati di via Castromarino: Oltre al danno, la beffa

Catania – Quando finalmente la vicenda, lunga ormai due anni, degli sfollati di via Castromarino, sembrava conclusa, è arrivata un’altra, indigeribile, doccia fredda.

La CMC infatti non risarcirà tutte le famiglie sfollate, ma solo la metà di queste. Per questo motivo è stata indetta una conferenza stampa, domani mattina, di fronte al palazzo in questione.

“Siamo vicini – dicono i rappresentanti del M5S di Catania – ai cittadini che si sono trovati costretti ad abbandonare le loro case in seguito al crollo avvenuto in corrispondenza degli scavi per la metropolitana. In quell’occasione, lo ricordiamo, solo per miracolo non ci scappò il morto.” ” Ma il calvario di quelle famiglie non si è ancora concluso”.

Il sindaco Pogliese, infatti, da un lato ha firmato diverse ordinanze in cui dichiara inagibili tutte le abitazioni attigue al crollo e intima ai proprietari di metterle in sicurezza, dall’altro ha cantato vittoria per un accordo a metà, che lascia fuori dalla trattativa diversi nuclei.” “Continueremo a sostenere queste famiglie nella loro battaglia e ci attiveremo presso tutte le sedi istituzionali per fare in modo che ottengano le giuste risposte.”

MoVimento 5 Stelle Catania

https://www.facebook.com/catania5stelle/

Com. Stam.