Sfruttamento Lavoratori. Saverino (PD): “Un fenomeno odioso che va assolutamente fermato”

“Paghe da fame e sfruttamento dei lavoratori. Un fenomeno odioso che va assolutamente fermato. Per questo ringrazio la Guardia di Finanza per l’operazione compiuta in un supermercato di Biancavilla”. Così la deputata del PD all’Ars, Ersilia Saverino a commento del blitz delle fiamme gialle.

“Le uniche vittime predeterminate di queste condotte sono i lavoratori e le loro famiglie, sottoposte costantemente a un ricatto che non li rende liberi – prosegue la deputata – la politica non può stare con le mani in mano. Per questo presenterò un’interrogazione all’Ars per chiedere di porre più attenzione al fenomeno del caporalato e al lavoro sommerso che si nutre delle necessità della povera gente che, troppo spesso, non ha alternative” conclude.

