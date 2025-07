Sfuggono ai Carabinieri che li beccano poco dopo: un denunciato

Mascali (CT). Proseguono le attività di controllo del territorio, secondo le direttive del Comando Provinciale dell’Arma, grazie al rafforzamento dei servizi di prevenzione finalizzati al contrasto dei reati in genere.

Un impegno che si intensifica soprattutto con l’arrivo della stagione estiva, periodo che ha visto un notevole afflusso di turisti a Catania e in provincia. L’obiettivo è garantire a cittadini e visitatori di trascorrere le vacanze in un contesto caratterizzato da un elevato livello di sicurezza, sia reale che percepita.

In tale contesto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale , hanno denunciato un 19enne di Mascali perché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di grimaldelli e porto abusivo di strumenti atti ad offendere, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna .

In piena notte, intorno all’1:00, una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Giarre, a bordo di un’auto “civetta”, stava effettuando un servizio di vigilanza dinamica lungo la S.P. III, quando i militari hanno notato l’arrivo alle loro spalle di un veicolo con due persone a bordo.

Il comportamento del conducente ha subito insospettito i Carabinieri: l’uomo, forse riconoscendoli, ha rallentato l’andatura rivolgendosi animatamente al passeggero, il quale, a sua volta, ha cercato di osservare meglio la loro auto.

A quel punto, i militari sono prontamente intervenuti: hanno posizionato e attivato il lampeggiante magnetico sul tetto della vettura di servizio, sono scesi e, qualificandosi, hanno intimato ai due occupanti di fermarsi e scendere dal mezzo. Tuttavia, approfittando della conformazione della strada – stretta e poco agevole in quel tratto – e del tempo necessario ai militari per risalire a bordo del mezzo, i due sono fuggiti a tutta velocità.

I Carabinieri sono immediatamente risaliti a bordo dell’auto di servizio per lanciarsi all’inseguimento del veicolo e, nel frattempo, hanno diramato l’allarme alla centrale operativa. Quest’ultima ha subito coordinato il dispositivo, facendo convergere in zona altre pattuglie per cinturare l’area e impedire ogni via di fuga.

L’operazione ha dato i suoi frutti poco dopo: un altro equipaggio, ancora lungo la S.P. III, ha intercettato un 21enne di Mascali, riconosciuto in seguito come il passeggero del veicolo fuggito. Il giovane, visibilmente agitato e in evidente stato d’ansia, non ha saputo fornire spiegazioni credibili circa la sua presenza in quel luogo e a quell’ora della notte.

Nel frattempo, anche la pattuglia iniziale ha raggiunto la zona. Dopo essersi inoltrati a piedi in una traversa senza uscita poco distante, i Carabinieri hanno finalmente individuato l’auto sfuggita poco prima, con ancora a bordo il conducente, un 19enne poi identificato. Le dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo sono risultate completamente discordanti rispetto a quelle fornite dal 21enne fermato in precedenza.

Il successivo controllo sul veicolo e sui due giovani ha chiarito il motivo della fuga: all’interno dell’auto sono stati rinvenuti utensili idonei alla forzatura dei blocchetti di accensione di auto e moto, oltre a un tirapugni artigianale, dotato di una pericolosissima punta in ferro acuminata lunga ben 10 centimetri.