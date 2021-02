Un concerto fatto di brani che hanno fatto la storia della musica italiana, in vista del Festival di Sanremo, in diretta domenica 28 febbraio alle 21, da vedere da casa: in tv, sul pc e sul telefonino dalla pagina Facebook della band

Una prima serata di musica online, completamente gratuita per il pubblico, per omaggiare il Festival di Sanremo. Jack & the Starlighters tornano in concerto il 28 febbraio alle 21 nel nuovo appuntamento del “Delivery streaming show”, visibile su smarthphone, computer e smart tv, attraverso la pagina Facebook della band: https://www.facebook.com/jack.starlighters.

Forti di 30 mila visualizzazioni degli show precedenti, la band questa volta punterà una notevole parte della scaletta sulle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, ma anche su tutti quei miti della musica che sono passati dalla città dei fiori.

Con Jack Gioacchino Cottone alla voce, Danilo Mercadante alla chitarra e alla tastiera, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria si aggiungerà il giornalista Vassily Sortino, che sottoporrà il pubblico a un quiz musicale a premi.

Nel corso del concerto in diretta, chi seguirà potrà interagire con la band attraverso il social network e potrà proporre brani e riceverà risposte live.

«Una prima serata in cui saremo elegantissimi – dicono Jack & the starlighters – per cantare, ballare e divertirci con voi da casa».

Il “Delivery streaming show” dei Jack & the Starlighters è un evento gratuito per il pubblico e finanziato totalmente con sponsor privati: Pasc service, Unto, I consigli di Mari, Sunrise bed & breakfast e Ottica La Mendola

L’evento andrà in diretta dal concept store di arredamento per la casa “La casa di Jack” in via D’Amelio. Le luci del “Delivery streaming show” sono messe a disposizione da Danilo Pasca. La regia è di Primafila.

MINIBIOGRAFIA – Jack & the Starlighters nascono nel 2002. Jack è la voce solista, Dario Lo Giudice il bassista, Danilo Mercadante la chitarra solista e il tastierista, Fabrizio Pacera il leader della batteria e delle percussioni. Il gruppo ha in attivo oltre 4 mila concerti tra piazze, locali e apparizioni televisive. Tra queste ultime spiccano l’essere stati doppiamente protagonisti di due scherzi organizzati dal programma televisivo “Le iene” di Italia uno. Il primo vede protagonista Jack: https://www.iene.mediaset.it/video/pasca-ti-devo-dire-una-cosa-_70450.shtml. Il secondo l’intera band: https://www.iene.mediaset.it/video/pasca-ti-devo-dire-una-cosa-_70510.shtml. Nella sua versione allargata la band vanta in curriculum anche un tribute show a Otis Redding: https://www.youtube.com/watch?v=Da-0ApNZeIU. Nel 2018 hanno pubblicato il videoclip “La Gitana”: https://www.youtube.com/watch?v=oE48P51tt5w. Nel 2019 è uscito “Good times roll”: https://www.youtube.com/watch?v=8R8iLPKkCxc. Nel 2020 è uscita “Maschere senz’anima”: https://www.youtube.com/watch?v=qx-LrMX5Lr4 .

