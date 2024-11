Si accendono i motori al 1° Slalom Città di Acate, domani “start” alle 9

“Orgogliosi del lavoro sin qui svolto, sebbene le tante difficoltà. Lo slalom, giovamento a tutto il territorio, sarà replicato”.

Così il sindaco di Acate Gianfranco Fidone, durante la conferenza stampa di presentazione della 4a prova della Coppa dei Monti Sicani, alla quale hanno inoltre preso parte, tra gli altri, il vice sindaco Ciriacono, l’assessora allo Sport Lantino, l’assessore ai Lavori pubblici Gallo, la presidente del Consiglio Comunale Cicero, il direttore di gara Mancuso, nonché Andrea Armanno ed i fratelli Albani, per il Comitato organizzatore. Ieri, intanto, all’ombra del Castello dei Principi di Biscari, un bagno di folla ha accolto i 45 piloti impegnati con le vetture nelle operazioni preliminari. Tutti “contro” Il molisano pluricampione italiano Fabio Emanuele (Osella)

Acate, 30 novembre – Dopo tanto immaginare, il rombo passa adesso ai motori. Lo Slalom Città di Acate prima edizione prenderà infatti vita e forma domani, domenica 1° dicembre alle 9.00 precise, con la prevista salita di ricognizione e le tre manche cronometrate utili a stilare tutte le classifiche, sul percorso da 2,750 km ricavato lungo la s.p. 90 e la s.p. 2 di Acate. Alla sfida tra i birilli è abbinato il Memorial “Angelo Albani”, creato dai figli, Alexander e Giacomo, per ricordare la figura del padre, per anni pioniere dello sport motoristico, innamorato della sua Acate. La kermesse, promossa sul territorio dalla Scuderia Armanno Corse Palermo, dai citati fratelli Albani, dal Comune di Acate e patrocinata dall’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo Regione Sicilia, dal Libero Consorzio provinciale di Ragusa e dall’Ente di Sviluppo agricolo, è stata presentata sabato mattina nelle sale medievali del Castello dei Principi di Biscari, al cospetto del sindaco Gianfranco Fidone e di altre autorità sportive e politiche.

Il primo cittadino di Acate ha ribadito come la coesione tra gli enti pubblici e privati sia risultata fondamentale per la riuscita della kermesse: “All’inizio – racconta Gianfranco Fidone – quando gli organizzatori mi avevano prospettato la creazione dello slalom, ho pensato che si trattasse di un’impresa impossibile, da matti. Tuttavia abbiamo trovato subito l’accordo, l’intesa, creando un gioco di squadra con Armanno Corse, con i fratelli Albani e la giusta sinergia con il Libero Consorzio Comunale e l’Ente di sviluppo agricolo, i quali hanno avallato un mix di interventi decisivi sul tracciato di gara ed in zone limitrofe, strade prima non in condizione di poter ospitare una corsa automobilistica in sicurezza”. “Ho avuto altresì l’onore di conoscere Angelo Albani – incalza il sindaco di Acate – un uomo innamorato della sua città e dell’automobilismo. Questo ‘puzzle’ sta consentendo ad Acate in questi due giorni di farsi conoscere al di fuori dei confini provinciali. La totalità delle strutture ricettive ed i B&B della cittadina sono ‘sold out’ da tempo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda con il primo cittadino anche gli altri componenti della Giunta comunale di Acate, parimenti presenti alla conferenza stampa, il vice sindaco Gianfranco Ciriacono, l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Gallo, l’assessora allo Sport Dafne Lantino e la presidente del Consiglio comunale Cristina Cicero. Tutti hanno inteso elogiare l’identità di rapporti con gli altri enti promotori, con evidenti ricadute positive per tutto il territorio ed il forte impegno di gruppo nel voler valorizzare Acate non soltanto da un punto di vista sportivo, ma anche e soprattutto turistico.

Andrea Armanno ed i fratelli Alexander e Giacomo Albani, visibilmente emozionati, hanno parlato di ennesima scommessa vinta, di un percorso (che aveva anche ospitato nel 2008 e nel 2009 una prova speciale della Ronde di Vittoria e del Rally del Barocco Ibleo) inizialmente in una situazione disastrosa, ma oggi riportato in perfette condizioni di uso e sicurezza. Ribadito, altresì, l’interesse che AciSport sta riversando sullo Slalom Città di Acate a riprova della bontà del progetto. Il direttore di gara, nonché delegato provinciale AciSport Siracusa, l’esperto Manlio Mancuso, ha infine voluto sottolineare quanta attenzione gli organizzatori abbiano riservato al tema della sicurezza, cara ad AciSport, con l’installazione di circa 50 pile di gomme e di 20 pesanti rotoballe, queste a protezione dei punti nevralgici del percorso. Sempre Mancuso ha reso nota la presenza di 40 commissari di percorso a vigilare sulle componenti della gara.

Tra un copioso bagno di folla incuriosita, sono intanto andate in scena oggi le operazioni preliminari per piloti

e vetture, in piazza Matteotti ed in corso Indipendenza, a poche decine di metri dal Castello dei Principi di Biscari e dalla Chiesa Madre di Acate nonostante la temperatura rigida. 45 i concorrenti ammessi regolarmente domani alla partenza della gara, valevole quale quarta e decisiva tappa della Coppa dei Monti Sicani, nonché ultimo appuntamento motoristico dell’anno in Sicilia.

Riflettori puntati sul sette volte campione italiano Slalom Fabio Emanuele, ad Acate per testare alcune nuove componenti motoristiche ed il cambio sulla sua Osella PA9/90 motorizzata Alfa Romeo (ex D2 Superturismo) per la Cms Racing. “Quale migliore occasione – rimarca l’esperto pilota di Campobasso – per saggiare in Sicilia alcune novità sulla mia biposto in vista della prossima stagione agonistica. So che gli organizzatori hanno fatto un autentico miracolo per rendere perfettamentre agibile il tracciato, peraltro in una location davvero unica. E poi è l’occasione per ritrovare anche alcuni amici”.

Tutti presenti gli altri “big” della vigilia, i trapanesi Andrea Raiti (di Buseto Palizzolo), con la GMG SP Alfa Romeo di classe 2000 e Nicolò Incammisa (quattro volte sul gradino più alto del podio nel 2024), su Radical SR4 Suzuki di classe E2SC 1600, entrambi per la Trapani Corse.

Assicurata pure la presenza in veste di “testimonial” dei due campioni comisani Franco Caruso e Samuele Cassibba, entrambi brillanti attori del Campionato italiano SuperSalita e di numerose altre cronoscalate in Sicilia e sul territorio nazionale (Caruso è recente vincitore alla Monti Iblei ed a Giarre, Cassibba si è aggiudicato il titolo italiano di classe 2000 per il Civm), entrambi con le rispettive Nova Proto.

Oltre al Memorial “Angelo Albani” (in ricordo del pioniere dell’automobilismo locale protagonista con la sua Abarth Osella Ms 1000 Bialbero per la Puntese Corse), verrà inoltre messo a disposizione dall’omonima ditta di Termini Imerese (PA) specializzata in autodemolizioni il trofeo “Il Levriero”, riservato al vincitore tra le VBC Bicilindriche.

Lo start del Città di Acate è individuato nel tratto conclusivo della s.p. 90, tra le serre non lontano da contrada Litteri, quindi “sconfinamento” sulla s.p. 2, passaggio sul ponte sul fiume Dirillo fino agli spettacolari tornantini poco dopo l’Antico Lavatoio di contrada Canale. Arrivo alle porte di Acate, all’intersezione con via Umberto I.

Dodici le postazioni di rallentamento con birilli per i concorrenti, lungo il tracciato. Il transito veicolare verrà inibito già dalle 7.00 di domenica. Parco chiuso localizzato in piazza San Vincenzo, a poche decine di metri dal Castello dei Principi di Biscari, dove è prevista la premiazione finale dei vincitori.

