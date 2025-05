Si accendono i motori per la 40ª Coppa Val d’Anapo-Sortino

Domani, dalle 9.30, le ricognizioni ufficiali della gara organizzata da ACI Siracusa e Pro Motor Sport, valida per il CIVM Sud, il Campionato Siciliano e il Tricolore Bicilindriche, con 147 verificati.

Sortino (SR), 23 maggio. I primi rombi dei motori daranno il via alla 40ª Coppa Val d’Anapo-Sortino. Le ricognizioni, che inizieranno alle 9.00, saranno il primo passo verso la competizione vera e propria. I piloti, impegnati nelle prove cronometrate, avranno l’opportunità di raccogliere i dati necessari per affinare i set-up delle vetture, preparandosi così per le sfide che li attendono domenica. L’evento, organizzato da Automobile Club Siracusa e Pro Motor Sport, in collaborazione con il Comune di Sortino, è valido per il CIVM Sud, il Campionato Siciliano per auto moderne e storiche e per il Tricolore Bicilindriche. Con 147 vetture verificate, la gara promette di regalare momenti di grande emozione per tutti gli appassionati.

Tra i protagonisti più attesi ci sono Francesco Conticelli, vincitore a Fasano nella classe regina, Franco Caruso, autore di un inizio di stagione strepitoso, e Luigi Fazzino, vincitore della scorsa edizione, tutti pronti a dare spettacolo. Il pilota di Melili ha dichiarato: “Correre sulle strade di casa è sempre un’emozione unica, specialmente dopo il mio rientro in questa stagione, avvenuto la settimana scorsa a Fasano. Con la Osella Turbo 2000, sono riuscito a tornare sul podio e ora cercherò, davanti al mio pubblico, di dare il massimo. Il recupero, sia fisico che mentale, mi permette di affrontare ogni gara con un passo alla volta. Ma posso promettere che darò tutto il mio cuore e la mia passione per brillare.”

Fra gli assenti Samuele Cassibba, Rocco e Francesca Aiuto, mentre tutti verificati i 13 piloti che prenderanno parte alla grintosa sfida tra le bicilindriche.

Fra le storiche, Totò Riolo, pronto ad onorare il titolo siciliano oltre quello tricolore 2024, utilizzerà queste prove come test per la sua PCR A6, mentre Camillo Centamore, detentore del miglior tempo assoluto dello scorso anno, Giovanni Cassibba, che si presenta con una Osella CN 3000 PA20 motorizzata BMW in gruppo K-BC, e Sergio Imbrò, con la sua spettacolare Porsche 911 Carrera RSR, sono tra i principali protagonisti.

Per quanto riguarda i piloti locali,), Sebastiano Caminito e Mattia Miceli accenderanno la Classe 1400 della Racing Start con le Peugeot 106, Simone Di Pietro (classe NS 1600) anche lui con la Peugeot 106 S16 (Catania Corse), continuando a tenere vivo il ricordo del padre Pietro, a cui è dedicato il memorial. Antonio Lo Nigro (classe AS 1400) correrà con la Peugeot 106 Rallye (Catania Corse), mentre Sebastiano Veca (classe AS 1400) sarà al volante della Peugeot 106 Rallye (Scuderia Giarre Corse Asd), Giuseppe Campisi (classe E1 1400) sarà al volante della Fiat 127 (Catania Corse). Lorenzo Sardo (classe E2 SC-SS 1600) scenderà in pista con la potente Osella PA21/JRB (Scuderia Giarre Corse) e Giuseppe Giugliuto (classe TM SC/SS Unica) affronterà la competizione con la Formula Monza (Scuderia Puntese Corse). Infine, Salvatore Mortellaro (classe H2/I 1600) sarà alla guida della Volkswagen Golf Gti MK1 (Catania Corse Ssd Rl), tra le Auto Storiche.

Domani, alle 9.30, appuntamento per le ricognizioni ufficiali, che segnano l’inizio ufficiale della 40ª Coppa Val d’Anapo-Sortino, con tutte le emozioni che caratterizzano la sfida tra i migliori piloti.

