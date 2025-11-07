Si accendono i riflettori sul 22° Rally Tirreno-Messina

Presentata al Comune della città dello stretto la Finale di Coppa Italia ACI Sport, organizzata da Top Competition. Superata quota 150 per le iscrizioni che si chiudono a mezzanotte. “Imponente macchina organizzativa”

Messina – Nella Sala Ovale del Comune è stato presentato il 22° Rally Tirreno Messina. I particolati della finale Nazionale della Coppa Italia Rally ACI Sport e tutte le iniziative correlate sono state illustrate dagli organizzatori di Top Competition, con gli Assessori comunali allo sport Massimo Finocchiaro ed alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, il Presidente dell’Automobile Club Messina Massimo Rinaldi, il primo Cittadino di Roccavaldina Salvatore Visalli, l’Assessore allo Sport di Torregrotta Raffaele Nastasi ed i rappresentanti dei maggiori brand partner tra cui Grimaldi Lines, Vadalà Auto, Pirelli e Caronte & Tourist. Presenti anche alcuni dirigenti Federali tra cui il Fiduciario provinciale ACI Sport Nico Salvo, il Supervisore Bernardo Di Caro e Massimo Cambria componente della Commissione Rally ACI Sport. La Presidente Top Competition Maria Grazia Bisazza ha affidato il proprio messaggio a Federica Battaglia, la quale ha sottolineato la condivisione di intenti con tutte le realtà che affiancano l’organizzazione di un evento che è dell’intero territorio ed ha evidenziato la costante attenzione alle figure professionali che compongono lo staff della macchina organizzativa ad iniziare dal Direttore di Gara Internazionale Mauro Zambelli.

L’aspetto tecnico della prove speciali e del tracciato in genere lo ha illustrato il Vice Presidente dell’AC Peloritano, Marco Messina. I numeri della sicurezza sono stati sottolineati da Armando Battaglia, già componente della Giunta Sportiva ACI Sport, il quale si è soffermato sull’impegno di 200 Ufficiali di Gara, confermando la gratitudine alle Forze dell’Ordine per il fondamentale contributo alla sicurezza ed alla serenità di svolgimento dell’evento, per il quale è indispensabile l’apporto dei numerosi volontari.

Le iscrizioni sono vicine alla chiusura, fissata per questa sera alle ore 24:00, con oltre centocinquanta adesioni già confermate e un elenco in costante aggiornamento.

Assessore allo Sport del Comune di Messina, Massimo Finocchiaro che ha portato i saluti del Primo Cittadino: -“Abbiamo creduto fortemente in questo progetto e siamo stati premiati con l’importante Finale nazionale Aci Sport Coppa Italia, abbiamo raggiunto l’obiettivo che c’eravamo prefissati, perché abbiamo dimostrato di poter essere accoglienti in termini di ricettività reale, di sicurezza e di soprattutto organizzazione. La presenza delle Forze dell’Ordine mi porta a sottolineare che si è “militarizzata una città” proprio perché desideriamo che tutto si svolga nel modo più sicuro. C’è un interesse per i protagonisti e per tutta la gara, enorme e quindi sia gli stessi equipaggi che i cittadini devono poter viver queste giornate di sport in modo sereno perchè le presenze saranno tantissime, L’immagine della città sarà in grande evidenza e quindi dobbiamo capitalizzare questa grande occasione che è tale per tutto il territorio. L’impatto di queste presenze è fondamentale per il tessuto socio economico. Non vediamo l’ora che questa macchina si metta in modo”-.

Massimiliano Minutoli, Assessore alla Protezione Civile del Comune di Messina: -“Per l’aspetto organizzativo abbiamo considerato la gara come un maxi evento per cui come protezione civile attiviamo un centro operativo gara. E’ una prima assoluta, iniziativa per avere la massima attenzione sulle attività che si svolgono durante la settimana del rally. Contiamo sul massiccio coinvolgimento oltre delle che delle Forze dell’ordine, anche dei volontari ed in particolare dell’interazione della cittadinanza affinché tutto si svolga in sicurezza”-.

Massimo Rinaldi, Presidente AC Messina, ha evidenziato la figura dell’indimenticabile Daniele Settimo, Delegato/Fiduciario ACI Sport e Presidente della Commissione Rally, che ha voluto fortemente le Finale in questa gara: -“Peri componenti della Federazione il rispetto totale delle norme di sicurezza è di prassi, per cui è fondamentale il supporto ed il lavoro delle Forze dell’Ordine, ma auspichiamo sempre la massima collaborazione del pubblico. Quanto all’affluenza possiamo dire che i numeri sono davvero entusiasmanti perché tanti equipaggi significano tanta gente quindi i vantaggi sul territorio sotto ogni prospettiva saranno straordinari e questo è importantissimo”-.

Salvatore Visalli, Sindaco di Roccavaldina: -“una occasione da non perdere di grande visibilità, non solo un eccezionale indotto economico. Il passaggio dentro il centro abitato è la spettacolare caratteristica che contraddistingue il nostro paese e gli ha dato enorme notorietà e di questo siamo entusiasti”-.

Raffaele Nastasi, Assessore allo Sport di Torregrotta: -“La finale coinvolge il nostro territorio in cui per via di Top Competition, che è di Torregrotta, ha sviluppato una forte cultura per l’automobilismo. L’evento costituisce una straordinaria vetrina e quindi come amministratori ne siamo entusiasti ed orgogliosi”-.

Pianificata una copertura media capillare con live su ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat) e dirette streaming, servizi su testate nazionali e regionali e un’attività social costante, per raccontare l’intera manifestazione e valorizzare il territorio messinese in ogni suo aspetto.

Com. Stam. + foto