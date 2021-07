Dedicato agli amanti del “recitar cantando”, Il ritorno di Ulisse in patria approda questa sera alle 21.00 in esclusiva su ITsART con un racconto denso di poesia e trasporto.

Il Maggio Musicale Fiorentino al Teatro della Pergola – con Ottavio Dantone a dirigere l’Accademia Bizantina e la regia di Robert Carsen – portano in scena uno degli ultimi e straordinari frutti della vena creativa di Claudio Monteverdi.

Un evento in esclusiva streaming per ITsART che va ad arricchire la sezione PALCO della piattaforma. Una straordinaria esperienza on demand per uno spettacolo emozionante come dal vivo ovunque si desideri ed in qualsiasi momento tramite PC, Smartphone o Tablet, ma anche da App per Smart TV abilitate.

Il ritorno di Ulisse in patria, portato in scena per la prima volta nel 1640 al Teatro dei SS. Giovanni e Paolo, fu eccezionalmente riproposto anche l’anno seguente a dimostrazione del favore indiscusso di cui godeva l’anziano maestro, che ancora una volta aveva colpito nel segno.

E anche se la musica nell’Ulisse non è destinata a sedurre l’orecchio quanto piuttosto a servire la poesia, i personaggi monteverdiani sono caratterizzati da uno stile vocale che ne rivela l’intima natura, si fanno specchio della vena creativa del compositore che durante il periodo veneziano ha dato vita a un melodramma, con un prologo e tre atti su libretto di Giacomo Badoaro, che ancora oggi è in grado di esercitare il fascino tipico delle opere senza tempo.

Per poter vedere l’opera sulla piattaforma ITsART, gli utenti possono registrarsi già da ora gratuitamente al sito https://www.itsart.tv/it/. Il concerto sarà fruibile da Italia e UK. ITsART è anche sui social con i profili ufficiali: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn e al sito www.itsart.tv.

Com. Stam.