Si assegnano le prime coppe al Campionato Italiano gruppi Show e Precision

Si è aperto il sipario sul Campionato Italiano pattinaggio spettacolo e sincronizzato, Trofeo “Small Sincro”- Coppa MyRenty. L’evento, fino a domenica 26 marzo, porterà al PalaBigi di Reggio Emilia circa 200 gruppi e centinaia di atleti.

I primi a scendere i pista sono stati i 28 gruppi dei Quartetti Divisione Nazionale.

A sbaragliare la concorrenza con 72.30 punti è stato il gruppo Aletheia (Montebello H.E.P.) con “La sacerdotessa di Atena”, una donna dal fascino mortale, incantatrice di uomini che una maledizione fa conoscere sotto il nome di Medusa.

Secondo gradino del podio per Art Skating (Pol.Viserba Monte) che, con il programma “Cobra Dance-Cambio pelle” ha ottenuto un punteggio di 70.60. Attraverso una danza sinuosa il gruppo ha interpretato il processo di trasformazione, spogliandosi della vecchia pelle per raggiungere l’immortalità.

Infine terza posizione per Blue Stone (Patt. Art. S.Mariano) che con “Yesterday” ha totalizzato 70.50; un programma che mirava a ricordare i momenti in cui si è stati bene e la conseguente voglia di riviverli.

A seguire in pista i 5 gruppi Small Sincro per il relativo Trofeo Nazionale.

Medaglia d’oro e 66.70 punti per le giovani del Sincro Amethyst (Nuovo Patt. Oderzo) con “Lady Gaga”, argento con 61.60 per Monza Starlight (Astro Roller S.) con “Amazzoni” e bronzo con 57.60 per Team Bluice Novice (Acc. Patt. Reggio E.) con “Nel giardino dei ciliegi”.

La giornata si è chiusa con le gare dei 27 Piccoli Gruppi Divisione Nazionale.

Prima posizione con 76.70 punti per Art Skating (Pol. Viserba Monte) con “Il violino di Auschwitz”, racconto dello sfortunato destino di un giovane ebreo violinista che resisterà alle sofferenze aggrappandosi alla musica. Secondo posto con 73.50 punti per New Dream (Gruppo Sarcedo) con “Oltre l’armonia”, in cui un gioco d’ingranaggi perfetto fa funzionare musica e movimento. Terza posizione con 73.10 punti per Deja Vu (Asd Rollerclub) con “Storia di un amore impossibile”, dove tra il giorno e la notte arriva il tramonto, momento perfetto perché i due mondi s’incontrino.

Presenti alla cerimonia di premiazione oltre a Gianluca Silingardi, presidente del comitato organizzatore dell’Asd Skating Club Albinea, anche Giammaria Manghi, capo della segreteria della presidenza della Regione Emilia Romagna, Nico Giberti, sindaco di Albinea, e Valeria Prampolini, consigliere Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia.

Il programma di domani, venerdì 24 marzo 2023:

ore 14.45-17.55 Gara Quartetti Cadetti

ore 18.10-21.15 Gara Gruppi Junior

A seguire le due cerimonie di premiazione

Per logistica, info e biglietti: www.italiani2023.it

Le gare saranno trasmesse in diretta sulla Fisr Tv

Per ulteriori fotografie bit.ly/3FNV6kx

Foto di Raniero Corbelletti

