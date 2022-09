Si avvicina il secondo evento di Ride to FIM Awards 

Transitalia Marathon FIM Adventure Touring Challenge. Rimini 23/24 settembre

Dopo l’aperura di Ride to FIM Awards – The future of the Motorcycling – che si è tenuta al Misano World Circuit lo scorso 1° settembre con il workshop dedicato alla formazione professionale dei giovani piloti, prosegue il percorso che porterà ai FIM Awards, la Premiazione dei Campioni del mondo di Motociclismo, che si terrà a Rimini il 3 dicembre. La seconda tappa è prevista a Rimini in occasione del “Transitalia Marathon”, l’evento internazionale che raccoglie mototuristi da tutto il mondo con oltre 400 partecipanti che animeranno l’area expo sabato e domenica, prima della partenza di lunedì 26. In questa cornice di appassionati e praticanti di mototurismo, la Federazione Motociclistica Internazionale (FIM), insieme alla Nazionale (FMI), ha organizzato due panel di discussione, con temi di grande importanza e attualità per la promozione del turismo su due ruote in armonia con l’ambiente.

“Il Turismo in moto come elemento acceleratore di sviluppo per un approccio sostenibile dell’ambiente”, è il tema centrale che si declinerà nei due giorni.

L’incontro di venerdì 23 sarà dedicato al turismo quale “Opportunità per scoprire la bellezza, la cultura, e il valore dei territori insieme a un approccio sostenibile e rispettoso dell’ambiente”. Invitati quali relatori, rappresentanti delle istituzioni locali ed accademici, Regione Emilia-Romagna, Visit Romagna, Comune di Rimini, Gruppo di Carabinieri Unità Forestali di Rimini, Centro Studi Avanzati sul Turismo Università di Bologna e non ultima la Federazione Motociclistica Italiana. Sono previsti gli interventi da parte del Vice Presidente FMI Rocco Lopardo e del Coordinatore della Commissione Ambiente FMI Giancarlo Strani. Sempre venerdì, alle ore 19.00, piloti offroad di calibro internazionale saranno disponibili presso la Hospitality FIM per un Meet&Greets tra gli appassionati presenti.

La tavola rotonda di sabato 24 sarà concentrata invece sull’industria motociclistica, in particolare sulla “Promozione e sviluppo del turismo in moto in armonia con l’ambiente e la sostenibilità, con focus sull’industria”. Rappresentanti delle case e operatori del settore motociclistico, si confronteranno sul tema, portando ognuno la propria esperienza e piani per il futuro. Qui è atteso il saluto del Vice Presidente FMI Rocco Lopardo.

Programma Transitalia Marathon 23/24 settembre:

Venerdì 23 Settembre ore 17.00

FIM Hospitality – Rimini Rotonda Fellini Area Expo Transitalia

Panel di discussione con le Istituzioni del territorio: “Il turismo in moto quale opportunità per scoprire la bellezza e il valore dei territori insieme ad un approccio sostenibile e rispettoso dell’ambiente”

Sabato 24 settembre – ore 17.00

FIM Hospitality – Rimini Rotonda Fellini Area Expo Transitalia

Panel di discussione con le Istituzioni del territorio: “Promozione e sviluppo del turismo in moto in armonia con l’ambiente e la sostenibilità, con focus sull’industria”.

Gli eventi sono aperti a tutti. Disponibile traduzione in simultanea, italiano e inglese.

Eventi Ride to FIM Awards 2022

Misano World Circuit Marco Simoncelli 1° settembre – Workshop “Crescita professionale dei giovani piloti”.

Rimini, Transitalia Marathon FIM Adventure Touring Challenge, 24/25 Settembre – Tavola rotonda “Promozione e sviluppo del turismo in moto e sostenibilità”.

Museo Ducati Borgo Panigale, 29 Novembre – Tavola rotonda “Futuro e sostenibilità nel motorsport”.

Rimini Teatro Galli, 3 Dicembre – Meet&Greets FIM World Champions.

