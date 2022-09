Si avvicina il Trial delle Nazioni

A Monza ingresso gratuito per il pubblico, che potrà supportare da vicino i piloti della Maglia Azzurra!

Si avvicina l’edizione 2022 del Trial delle Nazioni, che andrà in scena sabato 24 e domenica 25 settembre all’Autodromo di Monza. La competizione, organizzata dalla FIM e dal Moto Club Monza per conto della FMI, vedrà al via i migliori piloti della disciplina.

L’Italia difenderà il terzo posto ottenuto nel 2021 in Portogallo con la squadra maschile e tenterà di migliorare il quarto della formazione femminile. Il Commissario Tecnico FMI Fabio Lenzi ha convocato: Matteo Grattarola (Beta), Luca Petrella (GasGas) e Lorenzo Gandola (Beta) con Gianluca Tournour (GasGas) riserva. La Spagna, campione in carica, si presenterà al via con il pilota più vincente di sempre, Toni Bou, affiancato da Jaime Busto e Adam Raga. Nel Trial delle Nazioni femminile vestiranno la Maglia Azzurra: Andrea Sofia Rabino (Beta), Martina Gallieni (Trrs) e Sara Trentini (Vertigo). La Spagna, anche in questo caso vittoriosa nel 2021, sarà rappresentata da Berta Abellan, Sandra Gomez e Alba Villegas. La novità di quest’anno è il Challenge, in cui si sfideranno squadre miste con un pilota della classe Trial 3 e una pilota della classe Trial 2 femminile. Mirko Pedretti (Beta) e Alessia Bacchetta (GasGas) vestiranno la Maglia Azzurra in questa competizione con Giacomo Brunisso (Beta) come riserva.

Sabato 24 settembre si terrà il Trial Vintage Trophy – una nuova iniziativa riservata a piloti con moto d’epoca e che non prevede la partecipazione di squadre nazionali – mentre il giorno successivo saranno impegnati gli atleti del Trial delle Nazioni. Gli organizzatori sono al lavoro per ultimare le quindici Zone di gara che i piloti dovranno affrontare per due volte. Predisposte nei pressi della storica Curva Sopraelevata, saranno facilmente raggiungibili dagli appassionati che potranno così seguire da vicino tutta la gara. L’ingresso al pubblico è gratuito (si consiglia l’accesso da Porta Biassono) con il solo parcheggio a pagamento. Sarà inoltre possibile assistere anche al sesto round del Campionato automobilistico GTOpen.

La base logistica del Trial delle Nazioni sarà situata presso il paddock 2. Tutte le informazioni utili sulla manifestazione vengono pubblicate al seguente link: trialgp.com/noticeboard/.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Manca sempre meno all’atteso Trial delle Nazioni, un evento che si svolgerà in un luogo suggestivo, con un’organizzazione di alto livello e da cui ci aspettiamo molto dal punto di vista sportivo. Dopo undici anni il Trofeo avrà luogo nel nostro Paese e ciò non può che essere motivo di orgoglio. Invito gli appassionati a sostenere da vicino la nostra nazionale che lotterà per il podio contro le migliori squadre al mondo. La collaborazione tra la FIM, la FMI e il Moto Club Monza è stata intensa e proficua, con l’obiettivo di offrire una competizione ad elevato tasso tecnico e iniziative che permettano agli appassionati di godersi lo spettacolo”.

Com. Stam./foto