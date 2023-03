Si avvicina l’esordio stagionale della F.2000-F 2.0 Cup

Venerdì 24 e Sabato 25 marzo sul circuito del Mugello la prima sfida dell’ Italian Trophy 2023 riservata alle F.3 e le Tatuus Renault con la partecipazione della serie austriaca Drexler. Le gare in diretta televisiva alle 9.00 e alle 17.40 su Ms Motor Tv (Sky 229)

Borgomanero (NO). Pochi giorni all’esordio stagionale del Formula 2000 – F 2.0 Cup Zinox, che andrà in scena sulla pista toscana del Mugello venerdì 24 e sabato 25 marzo, nell’ambito della 12h Creventic, prestigiosa vetrina di caratura internazionale.

L’appuntamento rappresenta il debutto ufficiale nel ruolo di “title partner” del marchio Zinox, azienda piemontese, leader della lavorazione dell’acciaio inox a fianco della spettacolare serie promossa dal pluricampione rally Piero Longhi. Fiducia confermata da parte degli altri partner principali Pirelli, Se.Ven, MyParking e TS Technosistem. Quest’ ultimo ha scelto di apporre il proprio logo accanto alla F2.0 Cup, divisione in ascesa che rappresenta per i driver più giovani un ottima possibilità per mettersi in luce nel Motor sport.

La gara del Mugello ambisce subito al record di partecipanti, ospitando in pista oltre alle vetture della serie tricolore anche le rispettive austriache della Drexler. In attesa di una entry list definita procede a pieno ritmo l’organizzazione della logistica affinché tutto sia pronto per i giorni della gara che per l’occasione saranno limitati soltanto a due. Un weekend “corto”, proprio per la contemporaneità della gara di durata, che prevede: venerdì due turni di prove libere della durata di 25 minuti ciascuna, dalle 10.00 alle 10.25 e dalle 13.50 alle 14.15 e nel pomeriggio le qualifiche dalle 17.00 alle 17.25. Sabato Gara 1 dalle 9.00 e Gara 2 alle 17.40 della durata di 25 minuti +1 giro. Sarà possibile seguire le prove attraverso il Live timing dell’autodromo e la comunicazione dei canali social, mentre le gare saranno visibili in chiaro su su Ms Motor Tv (Sky 229) oltre che in streaming.

