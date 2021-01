Rimodulata anche la formula della Coppa Italia, via un turno, più squadre ammesse direttamente alla fase finale e ipotesi di Finalissima all’interno degli Italian Roller Games di Riccione

La riunione dei club di Serie A, convocata per ieri sera in modalità videoconferenza, ha prodotto una nuova configurazione dell’attività programmata a giugno 2020. Attività “giocoforza” già rivista a Novembre (per la pausa “riorganizzativa” antecedente l’introduzione dell’obbligo del Test Antigenico Rapido nei campionati di A e B) e ora nuovamente “ritoccata” stante la richiesta dei club di rendere più semplice la gestione settimanale degli incontri (via gli impegni infrasettimanali) e la conseguente necessità del Settore Tecnico di accorciare la parte di stagione antecedente ai playoff (dimezzato il numero di gare della seconda fase). Il tutto con l’obiettivo di diminuire la componente “rischio” nell’ipotesi non così remota di un ulteriore stop ai campionati vista l’attuale situazione pandemica, a di poco di difficile interpretazione.

Andando nel pratico sono stati tolti i due turni infrasettimanali che erano “sopravvissuti” alla nuova formulazione del calendario emanata in data 27 novembre, con conseguente slittamento della fine della stagione regolare al 20 Febbraio (era prevista al 6 febbraio) e sono state ridotte a 4 (contro le 8 previste originariamente) le gare che ogni squadra dovrà giocare nella seconda fase adottando la “formula ad orologio” che prevede che ogni formazione affronti in trasferta le avversarie meglio classificate ed in casa le peggio classificate. Rimangono invariati, rispetto alla formulazione originaria della attività agonistica, il fatto che le squadre vengano divise in 2 sotto-gironi da 5 e che ripartano con un bonus punti dimezzato rispetto a quelli conquistati nella regular season.

PLAYOFF – PLAYOUT. Nessuna modifica infine perla “fase calda” della stagione che seguirà quanto già pubblicato dal Settore con il CU n.50 del 27 novembre scorso. Invariate sia le date che le formule dei playoff scudetto e dei playout salvezza che prenderanno il via nella settimana successiva alla Pasqua e più precisamente sabato 10 Aprile per terminare, al più tardi, il 24 Aprile (playout) e 29 maggio (playoff).

COPPA ITALIA. Con la nuova stesura del calendario ha ritrovato collocazione anche la Coppa Italia (“congelata” lo scorso Novembre vista la necessità di dare priorità al campionato) che avrà poche ma sostanziali modifiche, anche se non è detto che si debba tornare a metter mano alla manifestazione vista la divergenza di posizioni tra i club emersa in riunione. Per ora la proposta “sul piatto” è quella di cancellare un turno di gare (il IV° turno) e di passare da una Final Six ad una Final Eight che si giocherebbe, a scudetto assegnato, nella cornice degli Italian Roller Games di Riccione. 4-5-6 Giugno e “Doppio KO” (di cui daremo notizia in apposito successivo articolo) le date e la formula proposte per l’epilogo della manifestazione della Coccarda Tricolore che dovrebbe vivere comunque due passaggi intermedi: 27 marzo (III° turno) e 5 Aprile (spareggio per accesso alla Final 8). Le formazioni classificate dal 1° al 6° posto del campionato di Serie A al termine del girone di andata sarebbero in questa ipotesi direttamente qualificate alla fase finale.

Il tutto, ovviamente, nella speranza che non vi sia la necessità di dover sospendere nuovamente l’attività agonistica, altrimenti è evidente che saranno necessarie ulteriori modifiche sia di date che di formule. Incrociare le dita, prima dei bastoni, è quindi il minimo che si può fare!

foto Vanessa Zenobini

Com. Stam.