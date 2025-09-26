Si capovolge gommone a San Vito Lo Capo. Si salvano in quattro

Nella mattinata di ieri 25 settembre, un gommone in navigazione nello specchio acqueo antistante la località di “Punta Levante” a San Vito Lo Capo si è capovolto con quattro turisti a bordo.

L’emergenza è scattata quando alla sala operativa della Capitaneria di porto di Trapani tramite il 1530 è arrivata una segnalazione circa la presenza di un gommone capovolto a pochi metri dalla scogliera presso la località di “Punta Levante” a San Vito Lo Capo.

Immediatamente, veniva informato dell’accaduto il personale della Delegazione di Spiaggia di San Vito Lo Capo che inteveniva nella zona di mare interessata con l’unità navale GC B 36 e con una pattuglia terra.

Giunti sul punto, il personale intervenuto appurava che le persone erano riuscite a guadagnare la scogliera, con non poche difficoltà, viste le non buone condizioni del mare riportando diverse escoriazioni agli arti e per cui è stato necessario l’intervento di un’autoambulanza del 118.

Da una prima ricostruzione dei fatti, l’unità era stata locata da turisti stranieri di nazionalità svedese e il conduttore del mezzo, non perfetto conoscitore della zona, non era stato in grado di evitare il capovolgimento dello stessa a causa del basso fondale e della “risacca” presente in zona.

Il personale della Guardia Costiera intervenuto sul posto, successivamente, avviava le procedure finalizzate a prevenire qualsiasi forma di inquinamento marino recuperando i due serbatoi pieni di carburante.

Le successive attività di recupero dell’unità, monitorate dal personale della Delegazione di Spiaggia di San Vito Lo Capo, si svolgeranno appena possibile quando le condizioni meteo marine lo consentiranno a cura del proprietario del natante in locazione per la verifica dei danni subiti allo scafo.