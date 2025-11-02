Si chiude con grande successo di pubblico  il MOBILITY EXPO by SM 2025

Termina stanotte l’esposizione open air in Piazza Castelnuovo a Palermo Grande interesse da parte del pubblico. Soddisfatti espositori ed organizzatore

Palermo – Ultime ore di esposizione in Piazza Castelnuovo a Palermo, per i 20 modelli di 11 brand, protagonisti dell’edizione 2025 del Mobility Expo by SM. La mostra open-air, aperta giorno e notte, ha preso il via venerdì 31 luglio nell’area pedonale al centro della città a poco distanza dal Politeama e chiuderà i battenti dopo la mezzanotte (anche se le vetture resteranno esposte alla luce dei riflettori sino a domani mattino). Tra le vetture più ammirate tre delle quattro finaliste del premio “Auto dell’anno 2026”: Fiat Grande Panda, Kia EV4, Citroën C5 Aircross. Anche i modelli delle altre marche italiane, europee, coreane e cinesi hanno suscitato grande interesse, con numerosi test drive e offerte commerciali esclusive per i visitatori che hanno affollato costantemente i dieci stand. Soddisfazione espressa dagli espositori per i numerosi contatti acquisiti e la possibilità di illustrare caratteristiche e qualità dei modelli elettrici ed elettrificati. Stamane la sfilata della storica Lancia Fulvia coupè, per celebrare i 60 anni della piccola sportiva torinese che fu protagonista non solo di un grande successo commerciale ma anche di importanti vittorie nei rally, unendo storia e innovazione con un focus sulla sostenibilità, tema centrale dell’evento.

*****

“Desidero ringraziare gli espositori (Asterauto, Nuova Sicilauto, R Star e Stellantis & You) ed i partner (Comune di Palermo, Anav Sicilia, Automobile Club Palermo e Sais Autolinee, Italpress e Gruppo Il Giornale di Sicilia) – dichiara Dario Pennica, direttore di Sicilia Motori, organizzatore della manifestazione – per la fiducia accordataci. Un plauso particolare lo rivolgo al nostro staff ed in particolare a Giorgia Cerasola e Roberto Valenti. Tutti loro e le aziende che hanno collaborato all’organizzazione hanno consentito il regolare svolgimento e la riuscita della manifestazione. Ennesimo evento di successo nei nostri 43 anni di attività. Durante i quali oltre a portare avanti le nostre pubblicazioni, offriamo alla città momenti di aggregazione e sviluppo con un contributo all’economia. Il nostro impegno è gratificato dalla partecipazione e dall’entusiasmo dei cittadini.”

Com. Stam. + foto