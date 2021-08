Palermo 6 agosto. Si conclude con successo di pubblico la 34^ edizione del Festival Organistico di S. Martino delle Scale. “Un risultato questo dovuto grazie alla qualità e professionalità degli artisti inseriti nel cartellone” commenta il direttore artistico della rassegna, il Maestro Giovan Battista Vaglica.

L’ultimo appuntamento del Festival di quest’anno sarà il 7 agosto e vede l’Organo, oltre che solista, accompagnare il Cornetto, strumento molto conosciuto e suonato nella Palermo del seicento; strumento che oggi vede pochi musicisti in grado di interpretarne virtuosisticamente la letteratura e realizzare le diminuzioni. La parte organistica solista è affidata alle composizioni di Giovanni Legrenzi. In scena Riccardo Favero, organo, e Andrea Inghisciano, cornetto.

Il Festival nasce negli anni ottanta per valorizzare l’Organo elettrico presente nella Basilica Abbaziale. Con la costruzione del nuovo Organo sinfonico a tre tastiere con trasmissione meccanica, costruito dalla ditta Mascioni di Cuvio nel 2003, il Festival si rinnova nei contenuti e nella qualità sia nella programmazione artistica, sia nella scelta dei gruppi e dei musicisti impegnati. Il leit-motiv è stato sempre la presenza dell’Organo principalmente come strumento solista, ma anche come accompagnamento ad altri strumenti, voci, piccoli ensembles, sino a confrontarsi con le Grandi sonorità dell’Orchestra Sinfonica: numerosi sono stati i brani per Grand’Organo ed Orchestra che si sono proposti nell’attenta programmazione artistica. Quella del Festival è l’occasione per presentare al grande pubblico una letteratura poco frequentata, in un luogo, come la Basilica Abbaziale benedettina di S. Martino delle Scale, che favorisce l’ascolto e la riflessione con la sua ineguagliabile acustica.Il Festival si pone, dunque, tra le principali manifestazioni turistico-culturali del Territorio monrealese consolidandosi negli anni per il numero delle edizioni (XXXIV); esso ha avuto sempre una sua continuità, anche quando i concerti si sono spostati nel chiostro per i lavori di ristrutturazione e di restauro della Basilica. La presenza degli artisti internazionali non è mancata: organisti francesi, spagnoli, finlandesi, americani; Orchestre sinfoniche e da camera; Cori da camera, Gruppi di ottoni, Strumenti antichi, Solisti hanno arricchito sempre il Festival rendendolo un appuntamento Turistico-culturale di spicco ed atteso.Il nuovo sindaco Alberto Arcidiacono ha riconosciuto la manifestazione come rilevante tra quelle presenti nel territorio monrealese, inserendola nel piano di rilancio post-pandemico che l’Amministrazione sta mettendo in atto per la città normanna sostenendo e potenziando le attività che attraggono visitatori e nel contempo mantengono un rilievo culturale adeguato alla storia di Monreale.

Organizzazione: Monastero di S. Martino delle Scale – Comune di Monreale

Luogo di realizzazione: Basilica Abbaziale Monastero benedettino S. Martino delle Scale

Periodo di realizzazione: dal terzo sabato di luglio a metà agosto

Abate: D. Vittorio Rizzone

Sindaco: Alberto Arcidiacono

Assessore al Turismo: Geppino Pupella

Direttore Artistico: Giovan Battista Vaglica

Com. Stam.