Si completa la pubblica illuminazione sul tratto di Strada Provinciale per l’Aeroporto

Il progetto della Giunta Grillo si avvale dei fondi del Libero Consorzio Comunale “Entro la prossima primavera finalmente illuminato il tratto di strada che collega l’aeroporto di Trapani/Marsala alla cantina Birgi”.

Lo afferma il sindaco Massimo Grillo tenuto conto che è in dirittura d’arrivo la realizzazione dell’impianto di illuminazione sulla strada provinciale SP21, nel tratto del territorio di Marsala che dalla rotonda che immette all’Aeroporto V. Florio giunge in prossimità della Stazione ferroviaria Mozia-Birgi. Una sede viaria molto transitata, di ingresso alla città, che da quasi due anni attende un nuovo impianto di elettrificazione. Dalla relazione tecnica del settore Lavori Pubblici, diretto dall’arch. Rosa Gandolfo, si evince che l’ampliamento della pubblica illuminazione comporta l’installazione di nuovi pali, scavi per l’interramento dei cavi, la fornitura di lampade a Led ed altri interventi, per complessivi 250 mila euro. I fondi sono resi disponibili dall’Accordo di Collaborazione con il Libero Consorzio Comunale, approvato dalla Giunta Grillo in attuazione dell’atto di indirizzo dell’Assemblea dei Sindaci in materia di manutenzione straordinaria di strade provinciali. Al riguardo, va anche detto che altri interventi di manutenzione sono in programma sulla SP 62 – contrada Ciavolo, con circa 900 mila euro del Ministero Infrastrutture e Trasporti che il Libero Consorzio ha destinato al ripristino della sicurezza stradale in ampi tratti della suddetta provinciale. Si rimane in attesa dell’approvazione del progetto di illuminazione – che avverrà certamente entro l’anno da parte del LCC – per dare il via ai lavori che, tra l’altro, accrescono la sicurezza veicolare e pedonale lungo l’arteria.

