Le finali del Campionato Italiano Giovanile di Debate, la Giornata dell’Europa che guarda al futuro e un inconsueto debate tra parlamentari europei in diretta su Rai Radio2

Milano – Dopo 6 mesi e ben 269 dibattiti che hanno coinvolto più di 300 giovani di tutta Italia si avvia al gran finale la prima edizione del Campionato Italiano Giovanile di Debate – organizzato dalla Società Nazionale Debate Italia con il sostegno di Coop Lombardia, il patrocinio di Commissione europea e Parlamento europeo e la media partnership di Ansa, Rai Cultura e Rai Scuola. Venerdì 7 maggio si terranno i quarti di finale e domenica 9 le quattro squadre vincitrici si scontreranno nelle semifinali e nella finale che assegnerà il titolo di prima squadra Campione d’Italia e di Best Debater 2021. Ospiti d’onore dell’evento conclusivo: Elio e il Vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo.

I quarti di finale e la finale saranno a tema preparato: solo le posizioni pro e contro verranno assegnate poco prima del dibattito mentre la mozione è nota alle squadre da settimane. Per i quarti sarà: Il Presidente della Commissione europea dovrebbe essere eletto tramite voto popolare diretto. Per la finale il confronto avverrà su una mozione sulla quale le squadre si sono già confrontate più volte in gare molto combattute: L’Unione europea dovrebbe rendere prioritaria la realizzazione del modello degli Stati Uniti d’Europa. Le semifinali saranno invece a tema impromptu: la mozione verrà comunicata alle squadre solo un’ora prima del dibattito e solo in quel momento saranno assegnate per estrazione le posizioni pro e contro.

Domenica 9 maggio, a partire dalle 14:00, la finale sarà diffusa in streaming sul portale di Ansa (ansa.it), sul sito del Campionato (campionatoitalianodebate.it) e sul portale di Rai Scuola (raiscuola.rai.it), insieme alle registrazioni delle semifinali. A presentare i dibattiti un duo d’eccezione: Filippo Solibello, conduttore di Caterpillar AM su Rai Radio2, ed Elio, che assisteranno alle gare e le commenteranno insieme agli ospiti in studio e in collegamento: Fabio Massimo Castaldo – Vicepresidente del Parlamento europeo, Federica Megalizzi – Fondazione Antonio Megalizzi, Massimo Gaudina – Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Maurizio Molinari –Responsabile media del Parlamento europeo in Italia, Manuele De Conti – Presidente della Società Nazionale Debate Italia, Matteo Giangrande – Direttore della SNDI, Marco Costigliolo – Responsabile Organizzativo del Campionato di Debate, Alfredo De Bellis – Vicepresidente di Coop Lombardia, Marco Di Fonzo – Capo Redazione Politica di Sky TG24 e Presidente dell’Associazione Stampa Parlamentare. In apertura verrà diffuso un videomessaggio di saluto e incoraggiamento ai giovani debater da parte del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

Ma questo weekend all’insegna del debate e dell’Europa si aprirà con un evento eccezionale: per la prima volta in Italia 4 membri di un Parlamento – in questo caso ovviamente quello europeo – si sfideranno in un dibattito pubblico secondo le regole del debate. A ospitare questo evento sarà proprio Caterpillar AM, il programma di Rai Radio2 in onda dalle 6:00 alle 7:30, visibile anche in video streaming su Rai Play e disponibile in podcast. Il tema sarà uno dei più controversi del momento – L’Unione Europea dovrebbe spingere gli Stati membri a consentire i matrimoni fra coppie dello stesso sesso – e la squadra Pro sarà composta da Brando Benifei (PD – Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici) e Eleonora Evi (Verdi – Alleanza Libera Europea), mentre ad opporsi saranno Carlo Fidanza (FdI – Conservatori e Riformisti Europei) e Simona Baldassarre (Lega – Identità e Democrazia). I concorrenti avranno un minuto di tempo ciascuno per esporre le proprie argomentazioni e rispondere a quelle degli avversari. A introdurre e commentare la mozione sarà il responsabile dell’Ufficio del Parlamento europeo a Milano Maurizio Molinari mentre il verdetto sarà affidato ai commenti degli ascoltatori raccolti e sintetizzati dai conduttori Filippo Solibello e Marco Ardemagni.

Sarà naturalmente un gioco, ma fino a un certo punto, perché mai come ora l’Europa è fondamentale per il futuro del nostro paese e perché sarà l’occasione per parlare dell’altro evento che caratterizzerà la giornata di domenica 9 maggio: non solo, come tutti gli anni, Giornata dell’Europa ma anche il giorno dell’inaugurazione a Strasburgo della Conferenza sul Futuro dell’Europa e il lancio della piattaforma digitale che consentirà la partecipazione e il contributo dei cittadini europei alla Conferenza.

I video delle gare e tutte le informazioni sul Debate e sul Campionato su: campionatoitalianodebate.it

