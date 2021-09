Al Michelangelo Bartolo di Pachino un progetto innovativo per la realizzazione di una start up per la realizzazione di un drone marino

Nell’ambito dei percorsi formativi di una scuola sempre più attenta alle innovazioni e alle esigenze dei nuovi mercati economici, degli studenti del ITIS M. Bartolo di Pachino svolgeranno nella seconda decade di settembre un percorso formativo per la realizzazione di una Star up di un drone marino con braccio robotico. Il Percorso formativo secondo la Comunicazione e il Marketing Aziendale della futura azienda è stato affidato all’esperto in Comunicazione e Marketing Aziendale Salvatore Battaglia

Referente Scolastico: Ing. Orazio Di Martino

Primo modulo del corso Marketing: Operatività e Strategia Aziendale. Durante il modulo, della durata di una settimana si avrà una panoramica completa di ogni aspetto del mercato in cui l’azienda dovrà operare; si affronteranno le fasi di: promozione de prodotti commercializzati dalla neostruttura aziendale, le strategie dei competitors, il positioning e l’utilizzo del giusto marketing mix.

Data la multidisciplinarità degli argomenti trattati dal Progetto il modulo è frequentabile da alunni selezionati per merito e capacità.

I Progetti innovativi nell’ambito di nuovi percorsi di formazione sono un’opzione formativa per i giovani dai 15 ai 18 anni per agevolare l’orientamento sulle future scelte professionali attraverso la partecipazione attiva che colleghi sistematicamente la formazione in aula con quella nel mondo del lavoro.

Le competenze dei Tutor interni ed esterni garantiscono agli studenti la possibilità di arricchire la propria formazione, acquisendo, oltre alle conoscenze di base, crediti certificati rilasciati dall’istituzione scolastica.

I progetti attuati, verificati e valutati, sotto responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, con il concorso di partner nel mondo del lavoro, sono stati deliberati dagli Organi Collegiali. Essi costituiscono parte integrante del curriculum e del Piano dell’Offerta Formativa di ogni singolo studente dai 15 ai 18 anni.

Salvatore Battaglia Esperto Comunicazione e Marketing Aziendale

