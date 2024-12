Si conclude oggi la Rassegna Popolare a Marsala. Buono il bilancio. Gli organizzatori ringraziano la produzione e il pubblico

Si concluderà oggi, lunedì 30 dicembre, sempre con inizio alle ore 19, al Teatro “Sollima” a Marsala, la Rassegna Popolare dedicata a una fascia di pubblico più anziana, prodotta dall’Associazione “Si può fare” e organizzata e diretta artisticamente dalla Oddo Management di Giuseppe e Katia Oddo.

Sono stati cinque in totale gli spettacoli proposti, di cui l’ultimo si chiama “Gatta ci cova”, per la regia di Antonello Capodici, con Edoardo Saitta, quest’ultimo tra i protagonisti di tutti gli spettacoli teatrali.

La Stagione Popolare 2024 ha preso il via lunedì 21 ottobre, come iniziativa con una finalità esclusivamente sociale, con un biglietto d’ingresso del costo di 5 euro, specificatamente pensato per favorire una precisa fascia di età, con orari dedicati e di più semplice accesso a teatro, che ha progressivamente coinvolto sempre di più il pubblico che ha partecipato con entusiasmo. A tal riguardo, sono queste le parole degli organizzatori, Katia e Giuseppe Oddo:

“In qualità di direttori artistici annunciamo con grande soddisfazione la conclusione della Stagione popolare 2024 al Teatro Sollima a Marsala. Siamo soddisfatti del lavoro svolto perché, spettacolo dopo spettacolo, abbiamo visto pian piano crescere il numero delle persone in sala: questo è motivo di gioia e ci incoraggia a continuare su questa strada. Sappiamo quanto non sia facile organizzare e riempire i teatri. In questo settore – aggiunge Katia Oddo – io e mio fratello, uniti dalla grande passione per il teatro già da diversi anni, operiamo con passione sia in maniera autonoma sia con la collaborazione di alcune associazioni e amministrazioni comunali, che in alcuni casi ci hanno concesso il patrocinio gratuito o la disponibilità dei teatri e i luoghi dove abbiamo svolto gli eventi. Desideriamo pertanto esprimere la nostra gratitudine all’associazione “Si può fare”, per l’impegno e la produzione degli spettacoli: senza il loro prezioso contributo sarebbe stato difficile offrire spettacoli di livello ad un prezzo popolare come quelli visti al Sollima o riuscire a portare nomi di fama nazionale come quello di Alessandro Haber, e gli altri che arriveranno, al Teatro Impero. Ringraziamo tutto il pubblico che ha partecipato dimostrando che la cultura e l’arte devono essere al centro della nostra comunità.

Tante altre novità sono in cantiere per il 2025 e ci auguriamo di vedervi sempre più numerosi a teatro”.

