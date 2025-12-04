Si diede alla fuga dopo ave commesso una rapina insieme a un suo connazionale che invece fu arrestato. I Carabinieri denunciano un 35enne

Sermoneta (LT): Nella giornata di martedì, i Carabinieri di Sermoneta (LT) hanno deferito, in stato di libertà, un cittadino georgiano di 35 anni domiciliato a Roma, già noto alle forze di polizia, per il reato di rapina impropria.

Nello specifico, i Carabinieri, a conclusione di attività investigativa, hanno identificato l’uomo come il secondo autore della rapina commessa lo scorso 20 ottobre presso il supermercato situato all’interno del centro commerciale di Sermoneta. L’indagato, nella circostanza, riuscì ad allontanarsi, mentre il complice, anch’egli georgiano, fu tratto in arresto. Nella predetta circostanza, i Carabinieri, quel giorno, su richiesta pervenuta dal 112 N.U.E., giunsero tempestivamente sul posto, riuscendo a bloccare e trarre in arresto il 32enne che, unitamente al complice, dopo aver asportato dagli scaffali del suddetto esercizio commerciale alcune bottiglie di alcolici, nel tentativo di superare le barriere antitaccheggio, si scagliò contro l’addetto alla sicurezza, mentre il 35enne riuscì a darsi alla fuga