Si è conclusa con un sold out la 76ma stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese

Si è chiusa con una platea gremita la 76ᵃ Stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese. Sabato 21 dicembre, il Complesso Monumentale San Domenico, uno dei luoghi simbolo del centro storico della città di Trapani, ha ospitato l’ultimo spettacolo del cartellone di appuntamenti proposto per l’anno 2024.

All’interno della Sala Grande, il nuovo spazio teatrale cittadino rinnovato e ottenuto grazie un’altra grande collaborazione con il Comune, il numeroso pubblico presente ha visto impegnata una grande orchestra sinfonica, diretta dal maestro trapanese Mirco Reina, nello spettacolo Walt Disney racconta. Il concerto, che ha visto protagonisti anche i due giovani cantanti trapanesi Syria Messana e Giuseppe Galante, oltre a dare la possibilità di ascoltare le più famose colonne sonore dei film di animazione Disney, ha dato anche l’opportunità ai numerosi bambini presenti di avvicinarsi al mondo del teatro.

“Favole, fiabe e altri racconti …”, questo il tema trattato quest’anno, ha visto il Luglio Musicale protagonista di un fitto programma variegato e coinvolgente che ha abbracciato numerosi generi musicali e artistici, proponendo grandi opere classiche, concerti sinfonici, musica da camera ma anche eventi speciali che hanno attirato un pubblico sempre più ampio e appassionato. Ha inoltre coinvolto grandi nomi del teatro mondiale per le grandi produzioni operistiche – si ricordano in tal senso il soprano Maida Hundeling, Andrea Shin, Desirèe Rancatore, Chiara Tirotta, Juan de Dios Mateos – grandi interpreti italiani, registi di fama internazionale ma ha anche incluso opere da camera contemporanee, prime assolute, spettacoli di danza e iniziative volte a valorizzare i talenti locali, moltissimi emergenti, creando così un ambiente stimolante per la crescita culturale del territorio.

Con Favole, fiabe e altri racconti …, realizzata, per alcune produzioni, anche in coproduzione con rilevanti realtà teatrali del panorama nazionale, il Luglio Musicale Trapanese ha proseguito il suo impegno nella promozione e diffusione della cultura musicale e teatrale in Sicilia, rimanendo così un punto di riferimento nel panorama culturale cittadino ma anche nazionale e internazionale, grazie ai numerosi turisti presenti durante gli spettacoli. Il Consigliere delegato Natale Pietrafitta, il Direttore artistico Walter Roccaro e il Direttore di produzione Giacomo D’Angelo, hanno espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: «Ogni opera, ogni concerto, ogni spettacolo – dichiarano – ha rappresentato un momento di grande condivisione. Desideriamo quindi ringraziare di cuore tutti gli artisti, i musicisti, le istituzioni, il Comune di Trapani, i nostri partner e, soprattutto, il nostro pubblico per il grande supporto ricevuto quest’anno, per aver contribuito, ancora una volta, a consolidare il ruolo dell’Ente come uno dei principali protagonisti della vita culturale cittadina e siciliana e per aver reso possibile la realizzazione di questa Settantaseiesima Stagione».

Tutto lo staff dell’Ente Luglio Musicale Trapanese annuncia di essere già al lavoro per la prossima Stagione teatrale, la numero 77, con un programma che continuerà a portare la musica e la cultura al centro dell’attenzione.

