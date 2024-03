Si è insediata questa mattina la Commissione politiche giovanili dell’ANCI Sicilia. L’assessore Simone Digrandi del Comune di Ragusa nominato coordinatore

“Oggi abbiamo raggiunto un traguardo molto importante, la creazione di una Commissione che, dedicata alle politiche giovanili per un confronto su temi fondamentali per gli enti locali, mette insieme i giovani amministratori siciliani che vogliono formarsi e approcciarsi alla politica in maniera diversa per costruire insieme scenari importanti in una terra che ha bisogno di servizi, occupazione, di risorse per combattere la povertà e potenziare la sanità. L’obiettivo sarà quello di affrontare le criticità del sistema degli enti locali in maniera organica, approcciandosi ai problemi da risolvere in modo innovativo e concreto”.

Lo ha detto questa mattina il presidente dell’ANCI Sicilia, Paolo Amenta, durante l’insediamento della Commissione speciale “Politiche giovanili “ istituita dall’Associazione per creare una rete attiva, composta da assessori del settore e amministratori interessati. Tra gli obiettivi: condividere idee, esperienze e buone pratiche a favore dei giovani e delle comunità locali.

Il segretario generale, Mario Emanuele Alvano, dopo aver fatto il punto su temi come lo spopolamento demografico, la dispersione scolastica, la formazione universitaria e sull’importanza che le politiche giovanili vengano affrontate in maniera trasversale su ogni singola scelta politica, ha dato la parola a Federica Celestini Campanari, commissario dell’Agenzia italiana per la gioventù, che ha illustrato, ai numerosi amministratori dell’Isola presenti all’incontro, le politiche del governo e i progetti che aiutano i giovani a conoscere le opportunità esistenti in Europa, a fare esperienze all’estero con l’obiettivo di tornare in Italia con un nuovo bagaglio di conoscenze da mettere a disposizione delle comunità di provenienza.

Com. Stam.