Si è insediato il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri, Tenente Emanuele Moccia

Terracina (LT): Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Colonnello Christian Angelillo, nella giornata di ieri ha salutato il Tenente Emanuele Moccia, che ha appena assunto il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Terracina (LT).

Il Tenente Moccia, 43enne di origine campana, laureato in Lettere e Giurisprudenza, ha intrapreso la carriera militare nell’Arma nel 2007, ricoprendo diversi incarichi e maturando una variegata e strutturata esperienza professionale. Terminato il corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma e promosso nel grado di Tenente, a partire dal 2024, ha ricoperto l’incarico di addetto alla Centrale Operativa del Gruppo di Roma.