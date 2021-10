Il sindaco Grillo: “l’accordo istituzionale fondamentale per agevolare il transito veicolare sul litorale Stagnone”

La sottoscrizione dell’Accordo istituzionale tra Regione, Libero Consorzio, Marsala, Trapani e Paceco ha il pregio di avviare opere di manutenzione straordinaria sulla SP 21, da troppo tempo invocate, necessarie a migliorare la transitabilità sulla Provinciale. Per Marsala, in particolare, la progettualità contenuta nell’Accordo costituisce il passo fondamentale per risolvere i problemi alla circolazione veicolare sul litorale della Laguna dello Stagnone, acuitisi con la presenza della pista ciclopedonale. “Più volte ho personalmente rappresentato all’assessore regionale Marco Falcone e al Commissario Raimondo Cerami l’urgenza di affrontare la questione, al fine di mettere ordine ad una situazione che era diventata insostenibile, afferma il sindaco Massimo Grillo. Ringrazio Regione e Libero Consorzio per essere stati consequenziali agli impegni assunti, assicurando massima attenzione e celerità per quanto di competenza di questo Ente”. L’auspicio è che i lavori – stazione appaltante è la Regione Siciliana, mentre il Libero Consorzio incaricato della progettualità – possa cominciare prima dell’estate. Al Comune di Marsala, così come stabilito nell’Accordo istituzionale, spetterà anticipare le somme per realizzare le vie di esodo (propedeutiche saranno le procedure espropriative) che congiungeranno la Litoranea lagunare con la SP 21. In pratica, si risolvono le criticità legate alla convivenza tra circolazione veicolare e pista ciclopedonale, con ulteriori miglioramenti anche in termini di sicurezza per gli appassionati podisti e ciclisti. Con l’Accordo tra Regione, Consorzio e Comuni, sottoscritto dal sindaco Massimo Grillo, Marsala – e il versante nord del territorio in particolare – avrà quindi positive ricadute sul fronte del decongestione del traffico, fluidificando la circolazione veicolare sia in ingresso dall’Aeroporto che, in direzione opposta, da Villa Genna verso la zona kite.

