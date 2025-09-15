Si restituisce alla comunità il plesso “Pestalozzi”. Parole di apprezzamento del prefetto di Trapani, presente all’inaugurazione

Il sindaco Grillo: “Oggi l’attività didattica inizia in sicurezza, la cosa più importante per alunni e famiglie”.

Il prefetto Daniela Lupo ha presenziato alla riapertura del plesso scolastico “Pestalozzi”, diretto da Giancarlo Lentini, appartenente al Comprensivo “Sirtori” di Marsala. La rappresentante del Governo in provincia ha avuto parole di apprezzamento per l’attività didattica che riprende, riconoscendo nella scuola un luogo di crescita culturale, civile e umana. Nel suo intervento, il sindaco Massimo Grillo – presenti gli assessori Donatella Ingardia, Giacomo Tumbarello, Ignazio Bilardello e il consigliere comunale Vito Milazzo – ha ripercorso quel periodo di chiusura della struttura per rischi di cedimento: “Il Consiglio comunale assicurò le risorse per i lavori che hanno reso agibile il plesso, chiuso per un’indagine geologica di cui venni a conoscenza. Oggi, sapere che l’attività didattica può svolgersi in tutta sicurezza è importante per tutti, dagli operatori della scuola agli alunni, dalle famiglie alle Istituzioni, certi di avere lavorato per il bene della comunità”. L’accoglienza al plesso – benedetto da don Giuseppe Titone – è stata curata dalle insegnanti che, per l’occasione, hanno coinvolto gli alunni in attività musicali di benvenuto.

In mattinata, il sindaco Grillo e l’assessore Ingardia hanno fatto visita al plesso “Verdi” di via Turati, augurando ad alunni, docenti e personale Amministrativo un buon inizio di anno scolastico.

